再送-指標予測＝7─9月期実質ＧＤＰは年率＋1.7％、伸び率低下は一時的

(明治安田生命のデータを修正しました。その結果、実質GDP予測中央値は年率「1. 6%」から「1.7%」に変わりました。) [東京 1日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、1 4日に内閣府が発表する2013年7─9月期実質国内総生産(GDP)1次速報の予測 中央値は、前期比プラス0.4%、年率プラス1.7%となった。年前半の高成長ペース はいったん鈍化する見通しだが、後半にかけては盛り返すとの見方が多かった。 1─3月期、4─6月期と年率換算で4%前後の高成長を記録したGDP伸び率は今 回、回答を寄せた25社中の最大値でも2.3%と減速する。年前半に成長をけん引した 消費と輸出の伸びが一服となったためで、輸出は全社がマイナス成長を予想した。 しかし、このまま景気が失速するとの見方は少ない。安倍政権が力を入れる設備投資 に始動の兆しが表れる中で、来年にかけては消費増税前の駆け込み需要も見込まれる。7 ─9月期も「1%程度と想定される潜在成長率よりは高いこと、国内需要の堅調さなどか ら、景気の持ち直し基調に変化はない」(農林中金総合研究所)といい、「振り返ってみ れば『中だるみ』だったとの位置づけ」(SMBC日興証券)となりそうだ。 前期比 年率 消費 設備 外需 Median 0.4 1.7 0.1 0.8 -0.4 Highest 0.6 2.3 0.3 1.5 -0.1 Lowest 0.1 0.3 -0.2 -0.5 -0.7 Barclays Securities Japan (BRI) 0.1 0.3 -0.1 1.2 -0.5 BNP Paribas (BP9) 0.4 1.7 0.1 0.7 -0.5 CA-CIB (IN1) 0.5 2.0 0.3 0.5 -0.3 Citi (CT0) 0.4 1.7 0.0 1.0 -0.4 Dai-ichi Life Research (DI2) 0.3 1.2 0.1 0.0 -0.4 Daiwa Institute of Research (DA1) 0.4 1.8 0.1 1.2 -0.4 Daiwa SB Investments (DA2) 0.4 1.7 0.1 0.8 -0.5 ITOCHU Economic Research Institut 0.5 2.0 0.1 1.2 -0.4 e (IC2) Japan Research Institute (JR1) 0.4 1.6 0.1 1.0 -0.7 Meiji Yasuda Life Insurance (MY1) 0.5 2.0 0.2 0.7 -0.1 Mitsubishi Research Institute (Y3 0.2 0.7 0.2 0.0 -0.6 1) Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec 0.5 2.0 0.1 -0.2 -0.3 urities (MU2) Mitsubishi UFJ Research & Consult 0.5 2.2 -0.1 1.5 -0.5 ing (Y33) Mizuho Research Institute (MRI) 0.3 1.4 0.1 1.0 -0.4 Mizuho Securities Research and Co 0.3 1.3 0.1 0.7 -0.5 nsulting (MZ2) Monex (MO1) 0.2 0.7 0.2 -0.5 -0.5 Morgan Stanley MUFG Securities (M 0.4 1.6 0.1 0.6 -0.3 G2) NLI Research (NL2) 0.4 1.8 0.3 0.8 -0.4 Nomura (NB1) 0.5 2.1 0.1 1.1 -0.2 Norinchukin Research (NR1) 0.5 2.0 0.3 0.5 -0.5 RBS (RB1) 0.2 0.9 0.2 0.3 -0.6 Shinkin Central Bank Research (SC 0.4 1.5 0.1 0.8 -0.5 2) SMBC Nikko Sec. (SN4) 0.1 0.3 -0.2 0.4 -0.2 Sumitomo Mitsui Asset Management 0.6 2.3 0.1 1.1 -0.3 (Z07) UBS (UB1) 0.3 1.4 0.2 1.5 -0.1