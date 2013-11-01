ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(11月1日現在)

表示は全て日本時間です。

欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。

指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。

Friday, 01 November, 2013 1900 米：プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁がＣＮＢＣとインタビュー - 2158 米：１０月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2210 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - 米経済と金融政策について 2300 米：１０月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - Saturday, 02 November, 2013 0015 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合であいさつ（ミネソタ州セントポール） - 0100 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がグローバル・シチズン・アワード受賞（フィラデルフィア） - Sunday, 03 November, 2013 All Day 米国・カナダ冬時間に移行 - 1000 中国：１０月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 04 November, 2013 All Day インド：ディワリ - 休場 0930 豪：９月小売売上高（連邦統計局） - 1758 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ改定値 - Tuesday, 05 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：８月・９月製造業新規受注（商務省） - 0000 米：９月耐久財受注改定値（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0140 米：パウエルＦＲＢ理事が講演（サンフランシスコ） - 0625 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ボストン） - 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） - 1030 日本：３０年利付国債（１１月債)の発行条件等 - 1045 中国：１０月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1500 日本：10月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング）

1500 日本：花王社長会見 - 1600 日本：黒田日銀総裁講演（大阪） - 1715 日本：黒田日銀総裁会見（大阪） - 1828 英：１０月サービス部門ＰＭＩ - 1900 ユーロ圏：９月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 06 November, 2013 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （７日まで） 0000 米：１０月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0315 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州シャーロット） - テーマ「Starting Early in Workforce Development」 0850 日本：金融政策決定会合の議事要旨・１０／３、４日分（日銀） - 0930 豪：９月貿易収支（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：１０年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：10年利付国債の入札結果 - 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1758 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1830 英：９月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：９月製造業生産（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：９月小売売上高（統計局） - 2000 独：９月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：１０月企業人員削減数（チャレンジャー社） - Thursday, 07 November, 2013 Time Unknown マレーシア：中銀金融政策会合 - Time Unknown 米：１０月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 0000 米：９月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 - 0310 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁、住宅市場と国内経済について講演（オハイオ州コロンバス） - 0930 豪：１０月雇用統計（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：５年利付国債（１１月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：９月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 1400 日本：家計の金融行動に関する世論調査・２０１３年について（日銀） - 2000 独：９月鉱工業生産（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 ＥＣＢ記者会見 - 2230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第３・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - Friday, 08 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 0100 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0350 米：スタインＦＲＢ理事が講演（シカゴ） - 0500 米:９月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1100 中国：１０月貿易統計 - 1145 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が夕食会であいさつ（シカゴ） - 1600 独：９月貿易収支（連邦統計庁） - 1645 仏：９月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1645 仏：９月貿易収支（税関） - 1830 英：９月貿易収支（国立統計局） - 2230 米：１０月雇用統計（労働省） - 2230 米：９月個人所得・消費支出（商務省） - 2355 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 09 November, 2013 Time Unknown 中国：共産党第１８期中央委員会第三回全体会議（三中全会） - 11月9─12日 0200 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ミシガン州オックスフォード） - 0530 米：バーナンキＦＲＢ議長、ＩＭＦ主催の経済フォーラム「危機時の政策対応」に参加（ワシントン） - 0600 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済・金融政策について講演（ロサンゼルス） - 1100 中国：１０月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1100 中国：１０月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - Monday, 11 November, 2013 Time Unknown 日本：10月景気ウォッチャー調査（内閣府） - All Day 米：ベテランズデー - 株式市場は取引あり。債券市場は休場 0850 日本：9月経常収支（財務省） - 0850 日本：１０月貸出・預金動向（日銀） - 1330 日本：10月全国企業倒産（商工リサーチ） - 1530 日本：経団連会長会見 -

Tuesday, 12 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown インドネシア：中銀理事会 - 0850 日本：９月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１０月マネーストック（日銀） - 1400 日本：10月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：１０月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1600 独：１０月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1830 英：１０月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：１０月生産者物価指数（国立統計局） - 2130 米：１０月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 13 November, 2013 Time Unknown 英：中銀インフレ報告 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0300 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演「金融政策戦略」（ミネソタ州セントポール） - 0300 米：財務省３年債入札 - 0350 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アラバマ州モンゴメリー） - 0850 日本：9月機械受注（内閣府） - 0850 日本：１０月企業物価（日銀） - 1030 日本：日銀宮尾審議委員講演（松本） - 1400 日本：宮尾日銀審議委員会見（松本） - 1830 英：７─９月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：９月鉱工業生産（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 14 November, 2013 Time Unknown 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - １４─２１日に発表予定 Time Unknown 韓国：中銀理事会 - All Day インド：イスラム教新年 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：１０月財政収支（財務省） - 0830 日本：11月ロイター短観 - 0850 日本：7─9月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） - 1330 日本：9月鉱工業生産確報（経産省）） - 1430 日本：10月投信概況 - 1530 仏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 1530 仏：１０月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1600 独：第３・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1800 伊：第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 1830 英：１０月小売売上高（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 2230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 2230 米：９月貿易収支（商務省） - 2300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ワシントン） - 金融政策について Friday, 15 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day ブラジル：共和制宣言記念日 - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 0700 日本：11月ロイター企業調査 - 1500 日本 浜田内閣官房参与講演 - 内閣官房参与の浜田宏一イエール大学名誉教授が中央大学で講演 1900 ユーロ圏：１０月消費者物価指数改定値（統計局） - 2230 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2230 米：１０月輸出入物価（労働省） - 2315 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Saturday, 16 November, 2013 0000 米：９月卸売在庫（商務省） - Monday, 18 November, 2013 Time Unknown タイ：第３・四半期ＧＤＰ - 1030 中国：１０月中国新築住宅価格 - 1800 ユーロ圏：９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 1900 ユーロ圏：１０月ユーロ圏貿易収支（統計局） - 2300 米：９月対米証券投資（財務省） - Tuesday, 19 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown トルコ：中銀理事会 - 0000 米：１１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0330 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ペンシルベニア州フィラデルフィア） - 1000 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ミネアポリス） - 1400 日本：９月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1400 日本：10月粗鋼生産速報（鉄連） - 1900 独：１１月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 November, 2013 Time Unknown 日本：１０月外国投信概況 - All Day ブラジル：黒人尊厳日 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：10月貿易統計（財務省） - 1600 独：１０月独生産者物価指数（連邦統計庁） - 1830 英:１１月の英金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：１０月小売売上高（商務省） - 2230 米：１０月消費者物価指数（労働省） -