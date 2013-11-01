5日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月5日) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 日本ケミカルリサーチ 東証２部から 市場変更 薬王堂 が東証２部に ジャスダックから 0820 閣議、閣議後会見 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） - 1030 日本：３０年利付国債（１１月債）の発行条件等 - 1500 日本：10月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） - 1500 日本：花王社長会見 1600 日本：黒田日銀総裁講演（大阪） - 1715 日本：黒田日銀総裁会見（大阪） - 1715 経済の好循環実現に向けた政労使会議 1900 甘利経済再生相会見 ●主な決算 ＬＩＸＩＬ、伊藤忠、ローム ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Friday, 01 November, 2013 Time Unknown 米：１０月自動車販売台数 All Day フィリピン：万聖節 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 01 Nov Q3 2013 Chevron CVX 1-Nov ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Q3 RBS.L 1000 米：プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁がＣＮＢＣとインタビュー 1258 米：１０月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 1310 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - 米経済と金融政策 について 1400 米：１０月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1515 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合であいさつ（ミネソタ州セントポー ル） 1600 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がグローバル・シチズン・アワード受賞（フィ ラデルフィア） Sunday, 03 November, 2013 米国・カナダ冬時間に移行 0100 中国：１０月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Monday, 04 November, 2013 All Day インド：ディワリ - 休場 All Day ロシア：国民統一の日 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 4-Nov GB 8:15 HSBC HOLDINGS PLC Q3 TRADE HSBA.L 0030 豪：９月小売売上高（連邦統計局） 0858 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ改定値 1500 米：８月・９月製造業新規受注（商務省） 1500 米：９月耐久財受注改定値（商務省） 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1640 米：パウエルＦＲＢ理事が講演（サンフランシスコ） 2125 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ボストン） Tuesday, 05 November, 2013 All Day インドネシア：イスラム教新年 - 休場 All Day マレーシア：イスラム教新年 - 休場 0145 中国：１０月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0330 豪：中銀理事会（金利発表） 0928 英：１０月サービス部門ＰＭＩ 1000 ユーロ圏：９月生産者物価指数（統計局） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1500 米：１０月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1815 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州シャーロット） - テーマ「Starting Early in Workforce Development」