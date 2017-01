5日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月5日) *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証1部指定 日本ケミカルリサーチ 東証2部から 市場変更 薬王堂 が東証2部に ジャスダックから 0820 閣議、閣議後会見 0850 日本:10月マネタリーベース(日銀) - 1030 日本:30年利付国債(11月債)の発行条件等 - 1500 日本:10月国内ユニクロ既存店売上高(ファーストリテイリング) - 1500 日本:花王社長会見 1600 日本:黒田日銀総裁講演(大阪) - 1715 日本:黒田日銀総裁会見(大阪) - 1715 経済の好循環実現に向けた政労使会議 1900 甘利経済再生相会見 ●主な決算 LIXIL、伊藤忠、ローム ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) Friday, 01 November, 2013 Time Unknown 米:10月自動車販売台数 All Day フィリピン:万聖節 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 01 Nov Q3 2013 Chevron CVX 1-Nov ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Q3 RBS.L 1000 米:プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁がCNBCとインタビュー 1258 米:10月製造業PMI改定値(マークイット) 1310 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演(セントルイス) - 米経済と金融政策 について 1400 米:10月ISM製造業景気指数(ISM) 1515 米:コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合であいさつ(ミネソタ州セントポー ル) 1600 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がグローバル・シチズン・アワード受賞(フィ ラデルフィア) Sunday, 03 November, 2013 米国・カナダ冬時間に移行 0100 中国:10月非製造業PMI(国家統計局) Monday, 04 November, 2013 All Day インド:ディワリ - 休場 All Day ロシア:国民統一の日 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 4-Nov GB 8:15 HSBC HOLDINGS PLC Q3 TRADE HSBA.L 0030 豪:9月小売売上高(連邦統計局) 0858 ユーロ圏:10月製造業PMI改定値 1500 米:8月・9月製造業新規受注(商務省) 1500 米:9月耐久財受注改定値(商務省) 1600 米:財務省4週間物TB入札条件 1630 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1640 米:パウエルFRB理事が講演(サンフランシスコ) 2125 米:ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演(ボストン) Tuesday, 05 November, 2013 All Day インドネシア:イスラム教新年 - 休場 All Day マレーシア:イスラム教新年 - 休場 0145 中国:10月サービス部門PMI(HSBC) 0330 豪:中銀理事会(金利発表) 0928 英:10月サービス部門PMI 1000 ユーロ圏:9月生産者物価指数(統計局) 1245 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1355 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1500 米:10月ISM非製造業景気指数(ISM) 1630 米:財務省4週間物TB入札 1815 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演(ノースカロライナ州シャーロット) - テーマ「Starting Early in Workforce Development」