5日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 日本ケミカルリサーチ 東証２部から 市場変更 薬王堂 が東証２部に ジャスダックから 0820 閣議、閣議後会見 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） - 1030 日本：３０年利付国債（１１月債）の発行条件等 - 1500 日本：10月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） - 1500 日本：花王社長会見 1600 日本：黒田日銀総裁講演（大阪） - 1715 日本：黒田日銀総裁会見（大阪） - 1715 経済の好循環実現に向けた政労使会議 1900 甘利経済再生相会見 ●主な決算 ＬＩＸＩＬ、伊藤忠、ローム ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 05 November, 2013 All Day インドネシア：イスラム教新年 - 休場 All Day マレーシア：イスラム教新年 - 休場 0145 中国：１０月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0330 豪：中銀理事会（金利発表） 0928 英：１０月サービス部門ＰＭＩ 1000 ユーロ圏：９月生産者物価指数（統計局） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1500 米：１０月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1815 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州シャーロット） - テーマ「Starting Early in Workforce Development」
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