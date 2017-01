米金融・債券市場＝利回り上昇、堅調なＩＳＭ製造業景気指数を嫌気

[ニューヨーク 1日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*24.00=3.6943% 前営業日終盤 99*24.00=3.6386% 10年債 (2105GMT) 98*31.00=2.6200% 前営業日終盤 99*17.50=2.5524% 5年債 (2105GMT) 99*13.00=1.3735% 前営業日終盤 99*20.25=1.3262% 2年債 (2105GMT) 99*28.00=0.3131% 前営業日終盤 99*28.25=0.3089% 1日の米金融・債券市場では債券価格が下落した。力強い米ISM(供給管理協会) 製造業景気指数を受けて政府機関閉鎖による景気減速への懸念が後退、安全資産とされる 米国債の投資妙味が薄れた。 10月のISM製造業景気指数は56.4と前月の56.2から上昇し、2011年 4月以来2年半ぶり高水準となった。市場予想は55.0への低下を見込んでいた。 TD証券の米調査・戦略部門責任者、ミラン・ムレイン氏は「ISM製造業景気指数 は明らかに堅調なトーンで、実体経済は政治の混乱による影響をほとんど受けていないこ とを示唆している」と指摘した。 米景気の底堅さがあらためて浮き彫りとなる中、米連邦準備理事会(FRB)は早け れば12月にも資産買い入れ縮小を開始する可能性がある。ただアナリストは、緩和縮小 に着手する前に、FRBは景気回復の一段の証拠を待つと予想している。 D.A.デービッドソンの首席債券ストラテジスト、シャロン・スターク氏は「市場は 来年早期の緩和縮小に備えている。3月より前に開始なら驚きだ」と述べた。 午後終盤の取引で、指標10年債 は22/32安。利回りは2.624 %。前日は2.543%、1週間前は2.503%だった。 30年債 はおよそ1ポイント安。利回りは3.700%に上昇。前日は 3.632%、1週間前は3.593%だった。 FRB当局者は政府機関閉鎖によるリスクを認識しながらも、向こう数カ月以内の緩 和縮小開始はないとの言質は与えていない。 フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁は同日、CNBCに対し、現行の資産買 い入れプログラムに上限を設けることが望ましいとの考えを示した。 一方、セントルイス地区連銀のブラード総裁は緩和縮小に着手する前に、雇用市場の 改善が継続すると確信する必要があると述べた。 FRBはこの日、15億6500万ドルの国債を買い入れた。 Tボンド先物12月限 は1─2/32安の133─24/32。 Tノート先物12月限 は18.50/32安の126─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.75)