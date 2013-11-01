〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（10月22日終了週）

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［１日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表した１０月２２日終了週のニューヨ ーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 251,721 5,410 -394,387 4,162 38,507 -4,930 改質ガソリン 30,224 -575 45,483 925 -87,265 -2,334 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 13,779 -2,359 32,683 -2,306 -39,317 3,963 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 85,305 -8,001 18,853 3,360 2,494,795 -94,936 改質ガソリン 10,239 672 1,319 1,312 244,596 -8,802 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -21,490 1,916 14,345 -1,214 307,710 -818 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 229,257 10,740 -340,868 5,201 24,141 -4,543 改質ガソリン 30,487 -507 45,340 1,006 -86,380 -2,566 ヒーティングオイル 14,053 -2,510 33,004 -2,320 -37,456 3,699 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 69,939 -14,476 17,531 3,078 1,785,295 -39,634 改質ガソリン 9,128 836 1,425 1,231 232,115 -8,602 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -24,146 2,070 14,545 -939 283,846 -92
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