アジア株式市場サマリー（4日）

［４日 ロイター］ -
前営業日比 売買代金／出来高概算 上海総合指数 大引け 2149.634 0.072高 662.2億元（上海Ａ株） 高値 2160.578 安値 2143.207 前営業日終値 2149.562 7.948高 761.3億元（上海Ａ株） ハンセン指数 大引け 23189.62 60.17安 450.9億香港ドル 高値 23345.93 安値 23165.06 前営業日終値 23249.79 43.42高 490.3億香港ドル
ＳＴ指数（シンガポール） 大引け 3203.94 2.74高 25.13億株 高値 3212.40 安値 3200.34 前営業日終値 3201.20 9.47安 23.82億株 ＫＬＳＥ総合指数（クアラルンプール） 大引け 1807.47 2.94安 16.97億株 高値 1813.83 安値 1806.93 前営業日終値 1810.41 3.56高 18.15億株 ＳＥＴ指数（バンコク） 大引け 1388.40 40.68安 347億バーツ 高値 1412.68 安値 1387.79 前営業日終値 1429.08 13.80安 294億バーツ 総合株価指数（ソウル） 大引け 2025.17 14.25安 2.33億株 高値 2035.84 安値 2022.91 前営業日終値 2039.42 9.33高 2.91億株
加権指数（台湾） 大引け 8354.14 34.04安 828.9億台湾ドル 高値 8371.83 安値 8333.63 前営業日終値 8388.18 61.88安 775.4億台湾ドル
総合株価指数（ジャカルタ） 大引け 4423.288 9.301安 3.87兆ルピア 高値 4446.330 安値 4403.396 前営業日終値 4432.589 78.042安 5.01兆ルピア
総合株価指数（マニラ） 大引け 6543.39 41.99安 N/A 高値 6586.87 安値 6509.37 前営業日終値 6585.38 11.83安 N/A ＳＥＮＳＥＸ指数（ムンバイ） 休 場 前営業日終値（３日） 21239.36 42.55高 0.78億株
ベトナム株価指数（ホーチミン） 大引け 496.19 0.89安 N/A 高値 498.49 安値 495.68 前営業日終値 497.08 0.33安 N/A
＜中国・香港株式市場＞ 週明けの上海株式市場はほぼ横ばいで取引を終えた。深セン市の住宅購入規制強化の報道を受け、不動産株が売られた。
香港株式市場は反落。主要指標の発表を控えて軟調地合いとなった。深セン市の住宅関連規制をめぐる報道で中国不動産株が売られた。
＜東南アジア株式＞ 軟調。特にバンコク市場は、恩赦法への抗議活動激化を受け、取引終了にかけて売りが加速し、ＳＥＴ指数は２．９％安と９月２３日以来の大幅下げ率を記録した。
＜ソウル株式市場＞ 反落し、１０月１４日以来の安値で引けた。取引は低調。欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会や米雇用統計など国内外の主要イベントを控え、警戒感が強かった
＜台湾株式市場＞ ３営業日続落。立法院（議会）で中国本土とのサービス貿易協定の承認手続きが遅れていることに対する懸念が根強く、金融株が下げを主導した。
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