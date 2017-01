米金融・債券市場＝小幅高、ＧＤＰ・雇用統計に注目

[ニューヨーク 4日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2146GMT) 98*23.00=3.6961% 前営業日終盤 98*24.00=3.6943% 10年債 (2146GMT) 99*03.50=2.6035% 前営業日終盤 98*31.00=2.6200% 5年債 (2146GMT) 99*16.00=1.3540% 前営業日終盤 99*13.00=1.3735% 2年債 (2146GMT) 99*28.50=0.3053% 前営業日終盤 99*28.00=0.3131% 4日の米金融・債券市場では債券価格が小幅上昇し、前週末の下げから持ち直した。 市場の関心は、今週発表される第3・四半期の国内総生産(GDP)データや雇用統 計に移っている。 朝方発表された9月の製造業新規受注統計は、民間企業の設備投資計画の先行指標と される航空機除く非国防資本財の新規受注が1.3%減少した。米財政協議の難航を受け て、企業が投資計画を大幅に縮小した兆候が示された。 午後終盤の取引で、指標10年債 は4.50/32高。利回りは2.6 035%。 Tボンド先物12月限 は7/32高の133─31/32。 Tノート先物12月限 は6.50/32高の126─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.25)