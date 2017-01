UPDATE 2-米金融・債券市場＝小幅高、雇用統計や定例入札発表に注目

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 4日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2205GMT) 98*24.00=3.6943% 前営業日終盤 98*24.00=3.6943% 10年債 (2205GMT) 99*03.50=2.6035% 前営業日終盤 98*31.00=2.6200% 5年債 (2205GMT) 99*16.00=1.3540% 前営業日終盤 99*13.00=1.3735% 2年債 (2205GMT) 99*28.50=0.3053% 前営業日終盤 99*28.00=0.3131% 4日の米金融・債券市場では債券価格が小幅上昇し、前週末の下げから持ち直した。 市場の関心は、今週公表される第3・四半期の国内総生産(GDP)データや雇用統 計、四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の発表に移っている。 朝方発表された9月の製造業新規受注統計は、民間企業の設備投資計画の先行指標と される航空機除く非国防資本財の新規受注が1.3%減少した。米財政協議の難航を受け て、企業が投資計画を大幅に縮小した可能性が示された。 精彩を欠く製造業新規受注統計は、債券市場にとり基本的には支援材料だが、市場は 8日の雇用統計や6日の四半期定例入札の詳細待ちの状況にある。 ストーン&マッカシー・リサーチ・アソシエーツの債券アナリスト、ジョン・カナバ ン氏は、市場は雇用統計や四半期定例入札の発表を控え様子見姿勢が強いとし、この日の 上昇は「さえない製造業新規受注や雇用統計が弱い内容になるとの予想が主な要因ではな い」と指摘。前週末の下げの一部を取り戻したに過ぎず、「相場の方向性を決定する材料 待ちの状態」と指摘した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は7/32高。利回りは2.60%。 前週末は2.62%だった。 30年債 は2/32高。利回りは3.696%と、前週末の3.704 %から低下した。 米財務省は来週、3年、10年、30年債を発行予定で、財務省高官は2014年に 予定している変動利付債の発行計画に関する追加情報も明らかにする可能性がある。 FRBはこの日、2019年8月─2020年6月に償還を迎える国債37億180 0万ドルを買い入れた。 Tボンド先物12月限 は7/32高の133─31/32。 Tノート先物12月限 は6.50/32高の126─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 ( unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 ( unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (+0.75)