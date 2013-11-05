〔表〕きょうの投信設定（6日）＝4本

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［東京 ６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 三菱ＵＦＪ／ＵＢＳ グローバル好利回りＣＢファンド２０１３─１１（円ヘッジ） （限定追加型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：３００億円 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）＜愛称：エマソブＮ＞ 国際投信投資顧問 設定上限額：１０００億円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券 エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり＜愛称：エマ ヘ ッジＮ＞ 国際投信投資顧問 設定上限額：１０００億円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券 アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型）＜愛称：アジオセ定期便（１年決算 型）＞ 岡三アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 販売会社：香川証券、坂本北陸証券
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