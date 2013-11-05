6日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 金融政策決定会合の議事要旨・１０／３、４日分（日銀） - 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 １０年利付国債の入札発行（財務省） - 1215 三菱自動車 新中期経営計画発表 - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 1０年利付国債の入札結果（財務省） - 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - ●主な決算 三菱自、トヨタ、サントリー食品、ダイキン、日本ペイント ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 05 November, 2013 All Day インドネシア、マレーシア休場（イスラム教新年） All Day 海外主要企業決算発表予定 05 Nov Q3 2013 IntercontinentalExchange, Inc. 5-Nov BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 5-Nov PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE Q3 0145 中国：１０月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0330 豪：中銀理事会（金利発表） 0928 英：１０月サービス部門ＰＭＩ 1000 ユーロ圏：９月生産者物価指数（統計局） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1300 ドラギＥＣＢ総裁が会合であいさつ（フランクフルト） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1500 米：１０月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1815 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（ノースカロライナ州シャーロット） テーマ「Starting Early in Workforce Development」 Wednesday, 06 November, 2013 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（７日まで） Time Unknown アイスランド：中銀金利決定 Time Unknown 米：財務省四半期定例入札 All Day 海外主要企業決算発表予定 06 Nov Q4 2013 QUALCOMM Inc. 06 Nov Q3 2013 Time Warner Inc. 6-Nov ING GROEP NV Q3 0030 豪：９月貿易収支（連邦統計局） 0400 インドネシア：第３・四半期ＧＤＰ 0858 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ改定値 0858 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ改定値 0930 英：９月鉱工業生産（国立統計局） 0930 英：９月製造業生産（国立統計局） 1000 ユーロ圏：９月小売売上高（統計局） 1100 独：９月鉱工業受注（経済技術省） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：１０月企業人員削減数（チャレンジャー社） 1500 米：９月景気先行指数（コンファレンス・ボード） 1600 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1810 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁、住宅市場と国内経済について講演（オハ イオ州コロンバス）