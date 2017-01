米金融・債券市場＝価格下落、堅調なＩＳＭ非製造業指数が圧迫

[ニューヨーク 5日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2117GMT) 97*17.00=3.7633% 前営業日終盤 98*24.00=3.6943% 10年債 (2117GMT) 98*19.00=2.6641% 前営業日終盤 99*03.50=2.6035% 5年債 (2117GMT) 99*12.00=1.3802% 前営業日終盤 99*16.00=1.3540% 2年債 (2117GMT) 99*28.50=0.3054% 前営業日終盤 99*28.50=0.3053% 5日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。市場予想を上回る米供給管理協会( ISM)非製造業部門総合指数を受けて、政府機関の一部閉鎖による影響が懸念されてい たよりも軽微にとどまっている可能性が示された。 10月のISM非製造業部門総合指数は55.4に上昇し、54.0への低下を見込 んでいた市場予想を上回った。 午後終盤の取引で、指標10年債 は17/32安。利回りは2.664 1%。 Tボンド先物12月限 は1ポイント安の132─31/32。 Tノート先物12月限 は13.50/32安の126─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (unch)