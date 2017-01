UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格下落、堅調なＩＳＭ非製造業指数が圧迫

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 5日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2205GMT) 97*13.00=3.7705% 前営業日終盤 98*24.00=3.6943% 10年債 (2205GMT) 98*17.50=2.6696% 前営業日終盤 99*03.50=2.6035% 5年債 (2205GMT) 99*11.50=1.3835% 前営業日終盤 99*16.00=1.3540% 2年債 (2205GMT) 99*28.75=0.3014% 前営業日終盤 99*28.50=0.3053% 5日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。市場予想を上回る米供給管理協会( ISM)非製造業部門総合指数を受けて、政府機関の一部閉鎖による影響が懸念されてい たよりも軽微にとどまっている可能性が示された。 10月のISM非製造業部門総合指数は55.4に上昇し、54.0への低下を見込 んでいた市場予想を上回った。 相場はすでにマイナス圏で推移していたが、同指数の発表を受けて下げ幅を拡大した 。コロンビア・マネジメントのストラテジスト、ザック・パンデル氏は「過去1週間に米 国内外で発表された経済指標の全般的な改善」が債券安の背景だと指摘。とりわけISM 非製造業指数の上昇で「8日発表の雇用統計が予想を上回る可能性が出てきた」ことが、 この日最も圧迫材料となったとの見方を示した。 ロイター調査によると、10月の雇用統計では、非農業部門雇用者数の伸びが12万 5000人にとどまると見込まれている。 ISM非製造業指数では、内訳の雇用指数が56.2に上昇、8月につけた半年ぶり の水準に迫った。 ISM非製造業指数に先立ち発表された10月の英サービス部門購買担当者景気指数 (PMI)も1997年5月以来の高水準となった。 米連邦準備理事会(FRB)当局者からは、景気改善の兆候がより明確になるまで資 産買い入れ縮小には着手しないとの発言が相次いでいたが、ラッカー・リッチモンド地区 連銀総裁はこの日、金融緩和の早期縮小は、財政問題によって左右されるべきではないと の考えを示した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は16/32安。利回りは前日の2. 61%から2.66%に上昇した。 30年債 は1─03/32安。利回りは3.76%。前日は3.70% だった。 米財務省は6日、四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)に関する発表 を行う予定で、2014年に予定している変動利付債の発行計画についても何らかの発表 がある可能性がある。 FRBはこの日、2036年2月─2043年2月に償還を迎える国債を15億65 00万ドル買い入れた。 Tボンド先物12月限 は1ポイント安の132─31/32。 Tノート先物12月限 は13.50/32安の126─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-0.25)