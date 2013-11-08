豪コモンウェルス銀 、3年・250億円の変動利付サムライ債発行条件を決定

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［東京 ８日 ロイター］ - 主幹事によると、オーストラリア・コモンウェルス銀 行 は、期間３年の変動利付サムライ債（円建て外債）の発行条件を 決定した。発行総額は２５０億円。 利率 ３カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．１０％ 発行価格 １００円 【 発行条件一覧 】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 銘柄 オーストラリア・ 払込日 １１月１９日 コモンウェルス銀行 各社債の金額 １億円 第４回変動利付円貨社債 主幹事 大和証券 発行額 ２５０億円 野村証券 期間 ３年 ＳＭＢＣ日興証券 利率 上記参照 財務代理人 みずほ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａａ２（ムーディーズ） 償還日 ２０１６年１１月１８日 ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ） 利払日 ２月、５月、８月、１１月の ＡＡ─（フィッチ） 各１９日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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