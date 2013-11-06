7日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 ５年利付国債（１１月債)の発行予定額等（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1400 ９月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 1400 家計の金融行動に関する世論調査・２０１３年について（日銀） - ●主な決算 ニコン、ヤマダ電機 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Wednesday, 06 November, 2013 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （７日まで） Time Unknown アイスランド：中銀金利決定 Time Unknown 米：財務省四半期定例入札 All Day 海外主要企業決算発表予定 06 Nov Q4 2013 QUALCOMM Inc. 06 Nov Q3 2013 Time Warner Inc. 6-Nov ING GROEP NV Q3 0030 豪：９月貿易収支（連邦統計局） 0400 インドネシア：第３・四半期ＧＤＰ 0858 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ改定値 0858 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ改定値 0930 英：９月鉱工業生産（国立統計局） 0930 英：９月製造業生産（国立統計局） 1000 ユーロ圏：９月小売売上高（統計局） 1100 独：９月鉱工業受注（経済技術省） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：１０月企業人員削減数（チャレンジャー社） 1500 米：９月景気先行指数（コンファレンス・ボード） 1600 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1810 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁、住宅市場と国内経済について講演 （オハイオ州コロンバス） Thursday, 07 November, 2013 Time Unknown マレーシア：中銀金融政策会合 Time Unknown 米：１０月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） All Day 海外主要企業決算発表予定 07 Nov Q4 2013 Walt Disney Company 7-Nov CREDIT AGRICOLE SA Q3 7-Nov ARCELORMITTAL SA Q3 7-Nov SOCIETE GENERALE Q3 7-Nov SIEMENS AG FINAL 0030 豪：１０月雇用統計（連邦統計局） 1100 独：９月鉱工業生産（経済技術省） 1200 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1245 ＥＣＢ理事会（金利発表） 1330 ＥＣＢ記者会見 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1330 米：第３・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 1600 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1830 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁がグローバル・エコノミック・ポリシー・フォーラ ムで講演 1850 米：スタインＦＲＢ理事が講演（シカゴ） 2000 米:９月消費者信用残高（ＦＲＢ）