米金融・債券市場＝まちまち、雇用統計に注目

[ニューヨーク 6日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2054GMT) 97*16.00=3.7651% 前営業日終盤 97*13.00=3.7705% 10年債 (2054GMT) 98*25.50=2.6403% 前営業日終盤 98*17.50=2.6696% 5年債 (2054GMT) 99*18.75=1.3362% 前営業日終盤 99*11.50=1.3835% 2年債 (2054GMT) 99*29.25=0.2935% 前営業日終盤 99*28.75=0.3014% 6日の米金融・債券市場はまちまち。市場は8日発表の10月の雇用統計に加え、イ エレン新議長体制下での米連邦準備理事会(FRB)の金融政策の行方に注目している。 朝方発表された経済指標2つは、米国債価格を支援した。米抵当銀行協会(MBA) によると、最新の住宅ローン申請指数は前週から7.0%低下。雇用コンサルティング会 社チャレンジャー発表の10月の米企業人員削減数は、医薬品・金融部門を中心に前月比 13.5%増加した。 ただその後発表された9月のCB景気先行指数は0.7%上昇と、市場予想を上回り 、30年債を圧迫したもよう。 午後の取引で、指標10年債 は7/32高。利回りは前日の2.7%か ら2.638%に低下した。 Tボンド先物12月限 は4/32高の133─3/32。 Tノート先物12月限 は11.50/32高の126─29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -4.75 (-1.50)