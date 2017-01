UPDATE 2-米金融・債券市場＝まちまち、雇用統計に注目

(表を最終レートに更新しました。) [ニューヨーク 6日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2205GMT) 97*10.00=3.7758% 前営業日終盤 97*13.00=3.7705% 10年債 (2205GMT) 98*24.50=2.6439% 前営業日終盤 98*17.50=2.6696% 5年債 (2205GMT) 99*18.50=1.3378% 前営業日終盤 99*11.50=1.3835% 2年債 (2205GMT) 99*29.25=0.2935% 前営業日終盤 99*28.75=0.3014% 6日の米金融・債券市場はまちまち。市場は8日発表の10月の雇用統計に加え、イ エレン新議長体制下での米連邦準備理事会(FRB)の金融政策の行方に注目している。 朝方発表された経済指標2つは、米国債価格を支援した。米抵当銀行協会(MBA) によると、最新の住宅ローン申請指数は前週から7.0%低下。雇用コンサルティング会 社チャレンジャー発表の10月の米企業人員削減数は、医薬品・金融部門を中心に前月比 13.5%増加した。 ただその後発表された9月のCB景気先行指数は0.7%上昇と、市場予想を上回り 、30年債を圧迫したもよう。 今週公表のFRBスタッフによる2つの経済論文がきっかけとなり、市場ではイエレ ン新議長体制のFRBがバーナンキ議長と異なる方向に舵を切る可能性があるとの見方が 浮上している。 カルバート・インベストメンツのポートフォリオマネジャー、ビシャル・カンデュラ 氏は、論文はイエレン議長下のFRBが利用可能な金融政策手段を現在とは違った観点か らとらえる可能性を示唆していると分析。「新体制のFRBが量的緩和への依存度を低下 させ、低金利をより長期化する方向へと傾くのではないかとみて、市場は手掛かりを探っ ている」と指摘した。 この日発表された四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)計画は、市場 の予想にほぼ沿った内容で、国債相場への影響は限定的だった。 財務省は来週、総額700億ドルの3年・10年・30年債入札を実施する。 財務省はまた、来年1月29日に、初の変動利付債(2年物)を発行することを明ら かにした。調達目標は100億─150億ドル。さらなる詳細については1月23日に公 表するとしている。 シティグループのストラテジスト、ブレット・ローズ氏は「2014年の変動利付債 発行額は1200億─1400億ドルに上る」と予想。「変動利付債は短期証券(Tビル )の代わりと見なされるべき」と述べた。 午後終盤の取引で、指標10年債 は6/32高。利回りは前日の2.7 %から2.642%に低下した。 30年債 は4/32安。利回りは3.765%。前日は3.758%。 FRBはこの日、 2020年11月15日─2023年8月15日に償還を迎える 国債を31億7100万ドル買い入れた。 Tボンド先物12月限 は4/32高の133─3/32。 Tノート先物12月限 は11.50/32高の126─29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -4.50 (-1.25)