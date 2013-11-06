〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（10月29日終了週）

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［６日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表した１０月２９日終了週のニューヨ ーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 天然ガス -18688 -34250 190306 7006 -85163 442 その他 非報告 取組高 天然ガス -108662 30919 22206 -4118 1287052 -9253 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 天然ガス -19588 -33479 191071 5610 -86254 833 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 天然ガス -105501 30764 20272 -3728 1261896 156
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