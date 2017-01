UPDATE 3-米金融・債券市場＝価格上昇、ＥＣＢ利下げと米景気めぐる懸念が支援

(内容を追加しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2205GMT) 98*17.00=3.7066% 前営業日終盤 97*10.00=3.7758% 10年債 (2205GMT) 99*04.00=2.6018% 前営業日終盤 98*24.50=2.6439% 5年債 (2205GMT) 99*23.25=1.3069% 前営業日終盤 99*18.50=1.3378% 2年債 (2205GMT) 99*29.75=0.2857% 前営業日終盤 99*29.25=0.2935% 7日の米金融・債券市場では、債券価格が上昇。予想外の欧州中央銀行(ECB)利 下げに加え、第3・四半期の米国内総生産(GDP)統計が基調的な景気の力強さに不安 を残す内容となったことが支援した。 ECBはこの日、低インフレに対応し、主要政策金利のリファイナンス金利を過去最 低の0.25%に引き下げ、景気を下支える姿勢を鮮明にした。 相場は当初、大方の予想に反してECBが利下げに踏み切ったことを好感し上昇。だ がその後発表された米GDP統計が年率換算で2.8%増と、2012年第3・四半期以 来の高い伸びとなったことで下げに転じた。 だが統計の詳細に目を向けると、大きな押上げ要因は在庫の変動で、個人消費支出と 民間設備投資は大幅に鈍化。景気はそれほど力強くないとの受け止め方が広がり、再び値 を上げた。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「GDP統計を受 けた反射的な売りは持続しなかった。統計の中身は心もとない内容で、明日の雇用統計を 待つ余裕が生まれた」と指摘した。 GDP統計では、経済活動の3分の2以上を占める個人消費支出が1.5%増と、2 011年第2・四半期以来の低い伸びとなった。 また在庫変動による押し上げが0.83%ポイントと大きく、これを除くと成長率は 2.0%になる。 ING・USインベストメント・マネジメントの米国債トレーダー兼グローバル金利 部門ポートフォリオマネジャー、ジェイク・ローリー氏は「第3・四半期GDPは第4・ 四半期から前借りしてきたようなものだ。在庫が押し上げ要因で、成長源としては持続可 能ではない」と指摘した。 今週の米国債市場では、フォワードガイダンスの強化を通じて失業率押し下げを目指 すべきとする米連邦準備理事会(FRB)スタッフによる経済論文が追い風となっている 。INGのローリー氏によると、とりわけ5年債がその恩恵を受けた。 終盤の取引で、米5年債 は4/32高。利回りは1.31%。前日は1. 34%、先週終盤は1.39%だった。 指標10年債 は10/32高。利回りは前日の2.64%から2.60 5%に低下した。 30年債 は1─5/32高。利回りは3.71%に低下。前日は 3.7 7%だった。 新規失業保険週間申請件数は、季節調整済みで9000件減の33万6000件と、 労働市場の緩やかな改善を示唆した。市場予想は33万5000件だった。 市場の関心は、翌8日発表の10月の雇用統計に集中している。 プルデンシャル・ファイナンシャルの市場ストラテジスト、クインシー・クロスビー 氏は「雇用者数の伸びに関する市場予想は非常に低く、上振れればFRBの緩和縮小時期 を見直す動きが広がる」との見方を示した。 Tボンド先物12月限 は19/32高の133─22/32。 Tノート先物12月限 は7/32高の127─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 ( unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (+0.25)