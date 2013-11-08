追加-ＥＣＢ関連ヘッドライン一覧

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［東京 ８日 ロイター］ - ＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の記事番号をダブルクリックして下さい。 《ＥＣＢ理事会の決定内容》

◎ＥＣＢが予想外の利下げ、低インフレ長引く可能性示唆

◎ＥＣＢ理事会後のドラギ総裁の発言要旨

◎ユーロ圏の不均衡、中核国の競争力弱めず是正する必要＝ＥＣＢ総裁

◎ＥＣＢ、銀行への流動性供給措置を2015年半ばまで継続＝ドラギ総裁

◎ＥＣＢ利下げ、独連銀総裁主導で理事会メンバー約4分の1が反対＝関係筋

《こうみる》

◎政策指針への信認賭けた決定、成長押上げ効果は疑問＝ＩＨＳ

◎適切な判断、ＱＥ実施へのハードル高い＝ＰＩＭＣＯ

◎効果薄いとの見方誤り、ユーロへの圧力軽減＝みずほ 《市場の反応》

◎ＥＣＢ利下げで金利低下、追加緩和示唆で目先も下押しへ＝欧州短期金融市場

◎ＮＹ外為市場

◎米国株式市場

◎米金融・債券市場

《調査・分析記事》

◎〔ロイター調査〕ＥＣＢ、6カ月以内に追加ＬＴＲＯ実施の可能性

◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕ＥＣＢ利下げ、従来の金融政策最後の切り札

◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕ＥＣＢ利下げ、ガイダンスは衝撃の防壁にならない事実を証明