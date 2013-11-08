＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１月８日―１５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Friday, 08 November, 2013 Time Unknown 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 １０月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 600.0 787.0 １０月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.3 14.3 １０月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.3 14.2 0700 独：９月貿易収支（連邦統計庁） - （億ユーロ） 155 156 0745 仏：９月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） 0.1 0.2 0745 仏：９月貿易収支（税関） - （１０億ユーロ） N/A -4.9 0930 英：９月貿易収支（国立統計局） - （１０億ポンド） -9.20 -9.63 1330 米：９月個人所得・消費支出（商務省） - （個人所得／前月比、％） 0.3 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.2 1330 米：１０月雇用統計（労働省） - １０月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 125 148 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 125 126 （失業率、％） 7.3 7.2 1455 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 74.5 73.2 （10月確報） Saturday, 09 November, 2013 0130 中国：１０月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 3.3 3.1 （前月比、％） 0.2 0.8 中国：１０月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.4 -1.3 （前月比、％） N/A 0.2 0530 中国：１０月鉱工業生産鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 10.0 10.2 中国：１０月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 13.4 13.3 中国：１─１０月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 20.1 20.2 Tuesday, 12 November, 2013 0700 独：１０月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.3 （速報値） 0930 英：１０月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.2 0930 英：１０月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） N/A -1.2 （前年比、％） N/A 1.1 産出（前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 1.2 1230 米：１０月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - （指数） N/A 93.9 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 13 November, 2013 0030 豪：第３・四半期賃金コスト指数（連邦統計局） - （前期比、％） N/A 0.7 0930 英：７─９月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） N/A 7.7 1000 ユーロ圏：９月鉱工業生産（統計局） - （前月比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A -1.9 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1900 米：１０月財政収支（財務省） - （１０億ドル） N/A 75.1 Thursday, 14 November, 2013 Time Unknown 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - １４─２１日に発表予定 0630 仏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - （前期比、％） N/A 0.5 （Ｑ２） 0630 仏：１０月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） N/A -0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 1.0 0700 独：第３・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - （前期比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 0.9 （Ｑ２） 0930 英：１０月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 2.2 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - （前期比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） N/A -0.5 （Ｑ２） 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／９までの週、１０００件） N/A 336 1330 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - （労働生産性／前期比、年率％） N/A 2.3 （単位労働コスト／前期比、年率％） N/A 0.0 （Ｑ２改定） 1330 米：９月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -38.9 -38.8 Friday, 15 November, 2013 1000 ユーロ圏：１０月消費者物価指数改定値（統計局） - （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 0.7 1330 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） N/A 1.52 1330 米：１０月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） 0.8 0.2 （輸出物価／前月比、％） 0.6 0.3 1415 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.2 0.6 （設備稼働率、％） N/A 78.3 1500 米：９月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） N/A 0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━