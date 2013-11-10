再送-11日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 １１日 ロイター］ - ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 9月経常収支（財務省） - 0850 １０月貸出・預金動向（日銀） - 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(１０月中:指定報告機関ベース) - 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1330 10月全国企業倒産（商工リサーチ） 1400 10月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 1500 経団連会長会見 - 1830 甘利経済再生相講演- ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Friday, 08 November, 2013 Time Unknown 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （ 中国人民銀行） ８日から１５日の間に発表予定 Time Unknown 米英など６カ国とイランが核開発に関する協議（ジュネーブ、最終日） Time Unknown ロシア：中銀金利決定会合 All Day 海外主要企業決算発表予定 8-Nov ALLIANZ SE Q3 8-Nov INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES Q3 8-Nov TELEFONICA SA Q3 0030 豪：金融政策に関する中銀四半期報告 0045 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が夕食会であいさつ（シカゴ） 0200 中国：１０月貿易統計 0700 独：９月貿易収支（連邦統計庁） 0745 仏：９月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 0745 仏：９月貿易収支（税関） 0930 英：９月貿易収支（国立統計局） 1330 米：１０月雇用統計（労働省） 1330 米：９月個人所得・消費支出（商務省） 1455 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1700 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ミシガン州オッ クスフォード） 2030 米：バーナンキＦＲＢ議長、ＩＭＦ主催の経済フォーラム「危機時の政策対応」に参加（ ワシントン） 2100 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済・金融政策について講演（ロサ ンゼルス） Saturday, 09 November, 2013 Time Unknown 中国：共産党第１８期中央委員会第三回全体会議（三中全会） 11月9─12日 0130 中国：１０月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 0530 中国：１０月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Monday, 11 November, 2013 Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） 予算を協議 Time Unknown 国連気候変動会議（ワルシャワ、２２日まで） All Day 米：ベテランズデー 株式市場は取引あり。債券市場は休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 11-Nov UNICREDIT SPA Q3