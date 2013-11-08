ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 08 November, 2013 0825 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 Time Unknown 米英など６カ国とイランが核開発に関する協議（ジュネーブ、最終日） - Time Unknown ロシア：中銀金利決定会合 - 0100 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0330 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁がグローバル・エコノミック・ポリシー・フォーラムで講演 - 0350 米：スタインＦＲＢ理事が講演（シカゴ） - 0500 米:９月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0930 豪：金融政策に関する中銀四半期報告 - 0945 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が夕食会であいさつ（シカゴ） - 1100 中国：１０月貿易統計 - 1600 独：９月貿易収支（連邦統計庁） - 1645 仏：９月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1645 仏：９月貿易収支（税関） - 1830 英：９月貿易収支（国立統計局） - 2230 米：１０月雇用統計（労働省） - 2230 米：９月個人所得・消費支出（商務省） - 2355 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 09 November, 2013 Time Unknown 中国：共産党第１８期中央委員会第三回全体会議（三中全会） - 11月9─12日 0200 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ミシガン州オックスフォード） - 0530 米：バーナンキＦＲＢ議長、ＩＭＦ主催の経済フォーラム「危機時の政策対応」に参加（ワシントン） - 0600 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済・金融政策について講演（ロサンゼルス） - 1030 中国：１０月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1430 中国：１０月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - Monday, 11 November, 2013 Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - 予算を協議 Time Unknown 第１９回国連気候変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ１９）（ワルシャワ、２２日まで） - All Day 米：ベテランズデー - 株式市場は取引あり。債券市場は休場 0850 日本：9月経常収支（財務省） - 0850 日本：１０月貸出・預金動向（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(１０月中:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1330 日本：10月全国企業倒産（商工リサーチ） - 日本：10月全国企業倒産（商工リサーチ） 1400 日本：10月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 1500 日本：経団連会長会見 - 日本：経団連会長会見 1530 日本：経団連会長会見 - 日本：経団連会長会見 1830 甘利経済再生相講演 - 内外情勢調査会 Tuesday, 12 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown インドネシア：中銀理事会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - All Day ロシアのプーチン大統領がベトナム、韓国訪問 - 0850 日本：９月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１０月マネーストック（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債（１１月債)の発行予定額等 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：10月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：１０月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1600 独：１０月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1600 日本：楽天 金融事業説明会 1700 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が「金融政策・成長への米国のアプローチ」をテーマに講演（豪メルボルン） - 1830 英：１０月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：１０月生産者物価指数（国立統計局） - 2130 米：１０月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：９月シカゴ連銀全米活動指数 - １２日から２１日の間に発表予定 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 13 November, 2013 Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0300 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演「金融政策戦略」（ミネソタ州セントポール） - 0300 米：財務省３年債入札 - 0350 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アラバマ州モンゴメリー） - 0850 日本：9月機械受注（内閣府） (予測中央値：前月比-1.4％） - 0850 日本：１０月企業物価（日銀） - 0930 豪：第３・四半期賃金コスト指数（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：日銀宮尾審議委員講演（松本） - 1400 日本：宮尾日銀審議委員会見（松本） - 1700 ノワイエ仏中銀総裁が銀行と保険業界の監督について講演（パリ） - 1830 英：７─９月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：９月鉱工業生産（統計局） - 1930 英：１１月中銀インフレ報告 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2245 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀が講演（フィラデルフィア） - "Women and Risk: Myth or Market Opportunity?" Thursday, 14 November, 2013 Time Unknown 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - １４─２１日に発表予定 Time Unknown 韓国：中銀理事会 - Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - Time Unknown 米：上院銀行委員会がイエレン氏のＦＲＢ議長指名公聴会 - All Day インド：イスラム教新年 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：１０月財政収支（財務省） - 0800 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が式典であいさつ - 金融政策や経済には触れない見通し 0830 日本：11月ロイター短観 - 0850 日本：7─9月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） （予測中央値：年率+1.7％） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1330 日本：9月鉱工業生産確報（経産省）） - 1430 日本：10月投信概況 - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1530 仏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 1530 仏：１０月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1600 独：第３・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1700 ＊日銀──伊藤 - 1800 伊：第３・四半期ＧＤＰ速報値 - 1830 英：１０月小売売上高（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 2230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 2230 米：９月貿易収支（商務省） - 2300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ワシントン） - 金融政策について Friday, 15 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - Time Unknown マレーシア：第３・四半期ＧＤＰ - All Day ブラジル：共和制宣言記念日 - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 0700 日本：11月ロイター企業調査 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1500 日本 浜田内閣官房参与講演 - 内閣官房参与の浜田宏一イエール大学名誉教授が中央大学で講演 1600 独：１０月卸売物価指数（連邦統計庁） - １５日から１９日の間に発表予定 1730 香港：第３・四半期ＧＤＰ - 1900 ユーロ圏：１０月消費者物価指数改定値（統計局） - 2230 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2230 米：１０月輸出入物価（労働省） - 2315 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Saturday, 16 November, 2013 0000 米：９月卸売在庫（商務省） - Monday, 18 November, 2013 1030 中国：１０月中国新築住宅価格 - 1130 タイ：第３・四半期ＧＤＰ - 1800 ユーロ圏：９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 1900 ユーロ圏：１０月ユーロ圏貿易収支（統計局） - 2300 米：９月対米証券投資（財務省） - Tuesday, 19 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown トルコ：中銀理事会 - Time Unknown 南ア：中銀金融政策委員会（２１日まで） - Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - 0000 米：１１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0330 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ペンシルベニア州フィラデルフィア） - 0945 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ミネアポリス） - 「大きすぎてつぶせない」問題がテーマ 1400 日本：９月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1400 日本：10月粗鋼生産速報（鉄連） - 日本：10月粗鋼生産速報（鉄連） 1900 独：１１月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 20 November, 2013 Time Unknown 日本：１０月外国投信概況 - Time Unknown ポルトガル：国債入札 - All Day ブラジル：黒人尊厳日 - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0400 サマーズ元米財務長官が「米経済運営の今後」をテーマに講演 - Wall Street Journal CEO Council conference で 0415 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が現在の経済情勢や金融政策について講演 - 0850 日本：10月貿易統計（財務省） - 0900 米：バーナンキＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - National Economists Club Annual Members Dinner にて 1600 独：１０月独生産者物価指数（連邦統計庁） - 1830 英:１１月の英金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：１０月小売売上高（商務省） - 2230 米：１０月消費者物価指数（労働省） - Thursday, 21 November, 2013 Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown 日本 金融政策決定会合（日銀） - 日銀金融政策決定会合 Time Unknown 南ア：中銀金融政策発表 - Time Unknown スペイン：国債入札 - 0000 米：９月企業在庫（商務省） - 0000 米：１０月米中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0210 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がインタビューに参加（シカゴ） - 0400 米：１０月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 - 1045 中国：１１月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1758 ユーロ圏：１１月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１１月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１１月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 2230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１０月卸売物価指数（労働省） - 2258 米：１１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - Friday, 22 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ドラギＥＣＢ総裁が基調講演（フランクフルト） - 「23rd Frankfurt European Banking Congress 」ショイブレ独財務相とバイトマン独連銀総裁も出席 0000 米：１１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0300 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演（アーカンソー州ロジャース） - 0300 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - 1400 日本：１１月金融経済月報（日銀） - 1600 独：第３・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 1800 独：１１月独ＩＦＯ業況指数 - Monday, 25 November, 2013 Time Unknown ユーロプレース・インターナショナル・フォーラム（東京） - 黒田日銀総裁、ノワイエ仏中銀総裁、クーレＥＣＢ専務理事が講演 1600 独：１０月輸入物価（連邦統計庁） - ２５日から２８日の間に発表予定 Tuesday, 26 November, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：９月住宅着工許可件数改定値（商務省） - Time Unknown ブラジル：中銀金融政策委員会（２７日まで） - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0300 米：財務省２年債入札 - 0850 日本 日銀金融政策決定会合議事要旨（１０月３１日分） -

0850 日本 １０月企業向けサービス価格指数（日銀） - １０月企業向けサービス価格指数（日銀） 1300 日本：鉄連会長会見 - 1600 独：１０月小売売上高（連邦統計庁） - ２６日から２９日の間に発表予定 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2200 ハンガリー：中銀金利決定発表 - 2230 米：９月・１０月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 27 November, 2013 Time Unknown 米：１０月住宅着工許可件数改定値（商務省） - Time Unknown タイ：中銀金融政策委員会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省５年債入札 - 0900 中尾アジア開発銀行総裁が同研究所の年次総会であいさつ - 1030 日本：白井日銀審議委員講演（徳島） - 1400 日本：白井日銀審議委員会見（徳島） - 1800 独：１２月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1830 英：第３・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１０月シカゴ連銀全米活動指数 - Thursday, 28 November, 2013 Time Unknown 米国：感謝祭 - 休場 Time Unknown 中国：１─１０月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - Time Unknown 独：１１月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - Time Unknown ブラジル：中銀政策金利発表 - 現地時間２７日 Time Unknown 英：中銀金融安定化報告 - Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - 0000 米：１０月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：財務省７年債入札 - 0850 日本：10月商業販売統計経産省） - 1700 スペイン：第３・四半期ＧＤＰ改定値 - 1755 独：１１月雇用統計（連邦雇用庁） - 1800 ユーロ圏：１０月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1900 ユーロ圏：１１月景況感・業況感指数（欧州委員会） - Friday, 29 November, 2013 Time Unknown 日本：国際投資戦略１1月調査 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：10月全国・１1月東京都区部消費者物価（総務省） - 0850 日本：10月鉱工業生産速報（経産省）） - 1400 日本：10月住宅着工戸数（国交省） - 1645 仏：１０月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１１月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：１０月失業率（統計局） - Sunday, 01 December, 2013 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） - 1000 中国：１１月ＰＭＩ（国家統計局） - 1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋） - Monday, 02 December, 2013 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） - 1345 日本：黒田日銀総裁記者会見（名古屋） - Tuesday, 03 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：９月建設支出（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1030 日本：１０月毎月勤労統計（厚労省） - 1500 日本：11月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 04 December, 2013 Time Unknown ＯＰＥＣ総会 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 05 December, 2013 All Day タイ：国王誕生日 - 休場 0000 米：９月・１０月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 06 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Monday, 09 December, 2013 Time Unknown 日本：11月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 0850 日本：10月経常収支（財務省） - 0850 日本：7─9月期ＧＤＰ2次速報（内閣府） - Tuesday, 10 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day タイ：憲法記念日 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：１０月第３次産業活動指数（経済産業省） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 11 December, 2013 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 12 December, 2013 Time Unknown インドネシア：中銀理事会 - Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - Time Unknown 韓国：中銀理事会 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 13 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Tuesday, 17 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown トルコ：中銀理事会 - Time Unknown 米連邦公開市場委員会（１８日まで） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 18 December, 2013 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：11月貿易統計（財務省） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 19 December, 2013 0400 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0430 バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 20 December, 2013 Time Unknown 日本：１１月外国投信概況 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Tuesday, 24 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 米：クリスマスイブ - 半日取引 All Day 英：クリスマスイブ - 半日取引 All Day 独仏：クリスマスイブ - 半日取引 All Day ブラジル：クリスマスイブ - 休場 All Day 香港：クリスマスイブ - 半日取引 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 25 December, 2013 All Day 米：クリスマス - 休場 All Day 英：クリスマス - 休場 All Day 独仏：クリスマス - 休場 All Day 豪：クリスマス - 休場 All Day シンガポール：クリスマス - 休場 All Day ブラジル：クリスマス - 休場 All Day インド：クリスマス - 休場 All Day 韓国：クリスマス - 休場 All Day 香港：クリスマス - 休場 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 26 December, 2013 All Day 独仏：ボクシングデー - 休場 All Day 英：ボクシングデー - 休場 All Day 豪：ボクシングデー - 休場 All Day 香港：ボクシングデー - 休場 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 27 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1030 日本：１１月毎月勤労統計（厚労省） - Monday, 30 December, 2013 All Day タイ：特別休日 - 休場 Tuesday, 31 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 英：大晦日 - 半日取引 All Day 独仏：大晦日 - 半日取引 All Day ブラジル：大晦日 - 休場 All Day 韓国：大晦日 - 休場 All Day 香港：大晦日 - 半日取引 All Day ロシア：大晦日 - 休場 All Day タイ：大晦日 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 01 January, 2014 All Day 日本：元旦 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 02 January, 2014 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 03 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Tuesday, 07 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 08 January, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 09 January, 2014 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 10 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Tuesday, 14 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 15 January, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 16 January, 2014 0850 日本：１１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 17 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0850 日本：8月経常収支（財務省） - Tuesday, 21 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 22 January, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 23 January, 2014 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 24 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米連邦公開市場委員会（２９日まで） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 29 January, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 30 January, 2014 0400 米連邦公開市場委員会（声明発表） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Tuesday, 04 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 05 February, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） -