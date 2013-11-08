中国・香港株式市場・大引け＝上海続落、滬深３００指数は週間で約4カ月ぶりの大幅下落

［香港 ８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2106.127 23.273安 700.9億元（上海Ａ株） 高値 2128.581 安値 2103.510 前場終値 2106.723 22.677安 367.6億元（上海Ａ株） 寄り付き 2120.923 8.477安 前営業日終値 2129.400 10.207安 700.1億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 22746.53 134.50安 254.8億香港ドル 寄り付き 22713.00 168.03安 前営業日終値 22881.03 155.91安 456.1億香港ドル 中国株式市場は続落して終了。消費者物価指数（ＣＰＩ）や鉱工業生産など主要経済 指標の発表や、中国共産党中央委員会第三回全体会議（三中全会）を控えて売買高は少な かった。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は３２．６０７ポイン ト（１．３９％）安の２３０７．９４５で引けた。今週は３．２％下落と、７月１９日ま での週以来、約４カ月ぶりの大幅な下落率となった。 上海総合指数 は２３．２７３ポイント（１．０９％）安の２１０６．１２７ で取引を終了した。