9月の独貿易黒字は188億ユーロ、過去最高に＝統計庁

［ベルリン ８日 ロイター］ - ドイツ連邦統計庁が８日発表した９月の貿易黒字 （季節調整済み）は、１８８億ユーロとなり、過去最高を記録した。 貿易黒字は、８月の１５８億ユーロ（改定値）から増加。２００７年９月に記録した 過去最高の１８７億ユーロ以来の高水準となった。市場予想は１５５億ユーロの黒字だっ た。 輸出は予想を上回り前月比１．７％増加。一方、輸入は同１．９％減少した。予想は ０．６％増だった。 （単位：10億ユーロ） ＜季節調整済み＞ SEPT 13 AUG 13 SEPT 12 貿易収支 18.8 15.8 16.5 輸出 92.8 91.2 91.9 前月比（％） +1.7 +1.0 -2.5 輸入 73.9 75.4 75.4 前月比（％） -1.9 +0.1 -0.5