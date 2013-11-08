再送-UPDATE 1-米消費支出、9月は0.2％の小幅増　貯蓄率は昨年12月以来の高水準

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(本文の体裁を整えて再送しました) ［ワシントン ８日 ロイター］ - 米商務省が８日発表した９月の個人所得・支出 統計によると、消費支出が前月比０．２％増と、小幅な伸びにとどまった。 また、貯蓄率が上昇したほか、インフレ率は低い伸びにとどまり、内需が伸び悩んで いる兆候を示唆した。 消費支出は市場予想と一致。前月は０．３％増だった。 今回の統計は、７日発表された第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）統計の算出に含 まれている。 個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、３カ月連続で前月比０．１％上昇となった。前 年比では０．９％上昇と、４月以来の低い伸びだった。 食品とエネルギー価格を除いたコアＰＣＥ価格指数も、３カ月連続で前月比０．１％ 上昇。前年比では１．２％上昇した。 いずれも米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が目標とする２％を引き続き下回っている。 個人所得は前月比０．５％増で、市場予想の０．３％増を上回った。 個人貯蓄率は４．９％と、昨年１２月以来の高水準に達した。 詳細は以下の通り。 （前月比％、ドル＝現在価値） 9月 8月 7月 6月 個人所得 0.5 0.5 0.2 0.3 賃金・給与 0.4 0.5 -0.3 0.4 可処分所得 0.5 0.5 0.3 0.3 個人消費支出 0.2 0.3 0.1 0.6 耐久財 -1.3 1.4 unch 1.0 非耐久財 0.6 -0.1 0.8 1.1 サービス 0.3 0.3 -0.1 0.3 個人貯蓄率（％） 4.9 4.7 4.6 4.4 （前月比％、ドル＝２００９年、連鎖ベース） 個人消費 0.1 0.2 unch 0.2 耐久財 -1.2 1.7 0.3 1.0 非耐久財 0.6 -0.3 0.5 unch サービス 0.2 0.1 -0.2 0.1 可処分所得 0.4 0.4 0.2 -0.1 （前月比％、ドル＝２００９年、連鎖ベース、ＰＣＥ＝個人消費支出） ＰＣＥ価格指数 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0866 0.1221 0.0896 0.3793 コアＰＣＥ価格指数 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0594 0.1378 0.0765 0.1987 市場ベースＰＣＥ価格指数 0.1 0.1 0.1 0.4 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 0.1 0.1 0.1 0.2 （前年比％、ドル＝２００９年、連鎖ベース） ＰＣＥ価格指数 0.9 1.1 1.3 1.3 コアＰＣＥ価格指数 1.2 1.2 1.1 1.2 市場ベースＰＣＥ価格指数 0.8 1.1 1.4 1.2 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 1.1 1.2 1.1 1.1 エコノミスト予想（ロイター調査、前月比） 個人所得 +0.3 pct 個人消費支出 +0.2 pct コアＰＣＥ +0.1 pct
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