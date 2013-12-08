〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ９日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月９日―１５日の海外経済指標】 予想 前回 Monday, 09 December, 2013 01:30 中国：１１月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 3.2 3.2 ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） 0.0 0.1 ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.4 -1.5 07:00 独：１０月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 188 11:00 独：１０月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.8 -0.9 Tuesday, 10 December, 2013 05:30 中国：１１月小売売上高（前年比、％） 13.3 13.3 鉱工業生産（前年比、％） 10.1 10.3 固定資産投資（年初来前年比、％） 20.0 20.1 07:45 仏：１０月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.1 -0.5 09:30 英：１０月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 0.9 （前年比、％） 3.2 2.2 製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.4 1.2 （前年比、％） 2.9 0.8 09:30 英：１０月貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -9.35 -9.816 12:30 米：１１月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 91.60 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 15:00 米：１０月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 0.4 19:00 米：１１月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A -91.6 Wednesday, 11 December, 2013 0700 独：１１月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 1.3 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 1.6 1.6 （速報値） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 12 December, 2013 00:30 豪：１１月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 1.0 0.11 失業率（％） 5.8 5.7 07:45 仏：１１月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.0 -0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.8 0.7 10:00 ユーロ圏：１０月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 0.3 -0.5 （前年比、％） 1.1 1.1 13:30 米：１１月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.6 0.4 （自動車除く／前月比、％） 0.2 0.2 13:30 米：１１月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） -0.7 -0.7 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.5 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／７までの週、１０００件） 315 298 15:00 米：１０月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 0.6 Friday, 13 December, 2013 0700 独：１１月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -1.0 （前年比、％） N/A -2.7 1000 ユーロ圏：第３・四半期雇用統計 1330 米：１１月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.0 -0.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.2 １３─２０日の間に発表予定 Time Unknown 中国：１１月対中海外直接投資 （商務省） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月９日―１５日の海外行事予定】 Monday, 09 December, 2013 Time Unknown 仏：国債入札 - All Day ユーロ圏財務相会合 - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1715 カーニー英中銀総裁がエコノミック・クラブで講演（ニューヨーク） - 1750 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀が経済見通しについて講演（米ノースカロライナ州 ・シャーロット） - 1805 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - 米経済と金融政策 について 1915 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（シカゴ） - 講演テーマ「U.S. and Regi onal Economic and Banking Trends」 1930 米金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）会合 - ルー財務長官、バーナンキＦＲＢ議長が出席 2330 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁がマクロ経済とＦＲＢの政策について講演（シカ ゴ） - Tuesday, 10 December, 2013 Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day タイ：憲法記念日 - 休場 All Day ＥＵ財務相理事会 - All Day シンガポールのリー・シェンロン首相が韓国訪問（１２日まで） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1630 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省３年債入札 - 1900 米：１１月財政収支（財務省） - Wednesday, 11 December, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 独：国債入札 - Time Unknown アイスランド：中銀金利決定 - 1800 米：財務省１０年債入札 - 2000 ニュージーランド：政策金利発表 - 現地発表は１２日 Thursday, 12 December, 2013 Time Unknown インドネシア：中銀理事会 - Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - Time Unknown 韓国：中銀理事会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 Time Unknown スイス：金融政策発表 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 1600 米：財務省インフレ指数連動５年入札条件 - 1800 米：財務省３０年債入札 - Friday, 13 December, 2013 Sunday, 15 December, 2013 All Day チリ大統領選決選投票 -