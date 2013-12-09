10日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月１０日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0700 日本：１２月ロイター企業調査 - 0850 日本：１０月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１０─１２月法人企業景気予測調査 - 0850 日本 １１月マネーストック（日銀） - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債（１２月債)の発行予定額等 - 1055 閣議・閣議後会見 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：１１月消費動向調査（内閣府）- 1500 日本：１１月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1515 日本：３０年利付国債の入札結果 - ●海外指標など ９日（月） Time Unknown 仏：国債入札 - All Day ユーロ圏財務相会合 - 0700 独：１０月貿易収支（連邦統計庁） - 1100 独：１０月鉱工業生産（経済技術省） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1700 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） - 1715 カーニー英中銀総裁がエコノミック・クラブで講演（ニューヨーク） - 1750 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀が経済見通しについて講演（米ノースカロライナ州 ・シャーロット） - 1805 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - 米経済と金融政策 について 1915 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（シカゴ） - 講演テーマ「U.S. and Regi onal Economic and Banking Trends」 1930 米金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）会合 - ルー財務長官、バーナンキＦＲＢ議長が出席 2330 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁がマクロ経済とＦＲＢの政策について講演（シカ ゴ） - １０日（火） Time Unknown スペイン：国債入札 - ドラギＥＣＢ総裁が会合で講演 - at a conference in memory of Curzio Giannini All Day タイ：憲法記念日 - 休場 ＥＵ財務相理事会 - シンガポールのリー・シェンロン首相が韓国訪問（１２日まで） - 0530 中国：１１月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 0745 仏：１０月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 0930 英：１０月鉱工業生産（国立統計局） - 0930 英：１０月製造業生産（国立統計局） - 0930 英：１０月英貿易収支（国立統計局） - 1230 米：１１月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：１０月卸売在庫（商務省） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1630 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省３年債入札 - 1900 米：１１月財政収支（財務省） -