米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、週内の入札を警戒

[ニューヨーク 9日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時39分 97*27.00=3.8722% 前営業日終盤 97*17.00=3.8902% 10年債 米東部時間16時39分 99*06.00=2.8444% 前営業日終盤 99*02.00=2.8589% 5年債 米東部時間16時39分 98*27.75=1.4872% 前営業日終盤 98*27.00=1.4920% 2年債 米東部時間16時39分 99*28.75=0.3017% 前営業日終盤 99*28.50=0.3056% 9日の米金融・債券市場では、国債利回りがほぼ横ばいとなった。米連邦準備理事会 (FRB)による2回の債券買い入れで利回りはいったん低下したが、週内の入札などに 関心が移り、ほぼ横ばいとなった。 米連邦公開市場委員会(FOMC)を17─18日に控え、米連邦準備理事会(FR B)当局者の発言にも関心が集まっている。市場関係者からは、この日の当局者発言は「 まちまち」で、相場はほぼ変わらずの展開となったとの指摘が聞かれた。 終盤の取引で指標10年債 は9/32高。利回りは2.85%。 Tボンド先物12月限 は13/32高の130―25/32。 Tノート先物12月限 は3.50/32高の125─22/32。 Tボンド先物3月限 は13/32高の129―10/32。 Tノート先物3月限 は4/32高の124─11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -9.50 (-1.00)