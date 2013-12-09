米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、週内の入札を警戒

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［ニューヨーク ９日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ３０年債 米東部時間16時39分 97*27.00=3.8722% 前営業日終盤 97*17.00=3.8902% １０年債 米東部時間16時39分 99*06.00=2.8444% 前営業日終盤 99*02.00=2.8589% ５年債 米東部時間16時39分 98*27.75=1.4872% 前営業日終盤 98*27.00=1.4920% ２年債 米東部時間16時39分 99*28.75=0.3017% 前営業日終盤 99*28.50=0.3056% ９日の米金融・債券市場では、国債利回りがほぼ横ばいとなった。米連邦準備理事会 （ＦＲＢ）による２回の債券買い入れで利回りはいったん低下したが、週内の入札などに 関心が移り、ほぼ横ばいとなった。 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を１７─１８日に控え、米連邦準備理事会（ＦＲ Ｂ）当局者の発言にも関心が集まっている。市場関係者からは、この日の当局者発言は「 まちまち」で、相場はほぼ変わらずの展開となったとの指摘が聞かれた。 終盤の取引で指標１０年債 は９／３２高。利回りは２．８５％。 Ｔボンド先物１２月限 は１３／３２高の１３０―２５／３２。 Ｔノート先物１２月限 は３．５０／３２高の１２５─２２／３２。 Ｔボンド先物３月限 は１３／３２高の１２９―１０／３２。 Ｔノート先物３月限 は４／３２高の１２４─１１／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -9.50 (-1.00)
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