UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（10日）＝3本、5488万円

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(設定額を追加しました) ［東京 １０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：１３０１万円 販売会社：楽天証券 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：１４３３万円 販売会社：楽天証券 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：２７５４万円 販売会社：楽天証券
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