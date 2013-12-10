〔表〕米3年債入札の最高落札利回りは0.631％＝財務省

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［ワシントン １０日 ロイター］ - 米財務省によると、３年債入札（ダッチ方式 ）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.631％ 平均落札利回り 0.610％ 最低落札利回り 0.579％ 落札価格 99.982208 最高利回り落札比率 68.71％ カバー（応札倍率） 3.55倍 （以下の単位はドル） 落札総額 30,000,000,600 応札総額 106,583,095,600 競争入札 29,871,105,000 非競争入札 28,895,600 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 72,927,000,000 プライマリーディーラー落札 14,804,905,000 直接入札者応札 17,403,000,000 直接入札者落札 3,595,000,000 間接入札者応札 16,124,200,000 間接入札者落札 11,471,200,000 発行日 2013年12月16日 償還日 2016年12月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912828A59
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