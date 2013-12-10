〔表〕米4週間物ＴＢ入札、最高落札利回りは0.025％＝財務省

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［ワシントン １０日 ロイター］ - 米財務省が発表した４週間物財務省短期証券 （Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.025％ 平均落札利回り 0.020％ 最低落札利回り 0.005％ 利付き債券相当利回り 0.025％ 落札価格 99.998056 最高利回り落札比率 67.52％ カバー（応札倍率） 3.94倍 （以下の単位はドル） 落札総額 40,000,585,100 応札総額 157,741,505,100 競争入札 39,754,421,800 非競争入札 246,163,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年12月12日 償還日 2014年 1月 9日 ＣＵＳＩＰ番号 912796AQ2
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