米金融・債券市場＝上昇、ショ─トカバーやデュレーション長期化で

[ニューヨーク 10日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時32分 98*18.00=3.8310% 前営業日終盤 97*26.50=3.8731% 10年債 米東部時間16時32分 99*18.50=2.7988% 前営業日終盤 99*06.00=2.8444% 5年債 米東部時間16時32分 99*01.50=1.4494% 前営業日終盤 98*27.75=1.4872% 2年債 米東部時間16時32分 99*28.75=0.3018% 前営業日終盤 99*28.75=0.3017% 10日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。ショートカバーが入ったほか、利回 りが過去数日間に取引レンジの上限に接近したことを受け、運用担当者の間で年末を控え たデュレーション長期化の動きが出た。 米財務省が実施した3年債入札には旺盛な需要が集まった。 終盤の取引で指標10年債 は11/32高、利回りは2.80%。前週 末6日には、堅調な雇用統計を受けて利回りは2.93%と9月11日以来の水準に上昇 していた。 30年債 は23/32高。一時は1ポイント上昇する場面もあった。利 回りは3.830%に低下。6日には3.980%をつけていた。 Tボンド先物12月限 は30/32高の131―23/32。 Tノート先物12月限 は15.50/32高の126─5.50/32。 Tボンド先物3月限 は30/32高の130―8/32。 Tノート先物3月限 は17/32高の124─28/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 ( 0.00) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.75 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -8.75 (+1.00)