再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Wednesday, 11 December, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 独：国債入札 - Time Unknown アイスランド：中銀金利決定 - Time Unknown 衆議院予算委員会 - 成長戦略、ＴＰＰ、外交安保など集中審議 1600 独：１１月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 12 December, 2013 Time Unknown インドネシア：中銀理事会 - Time Unknown フィリピン：中銀金融政策会合 - Time Unknown 韓国：中銀理事会 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 Time Unknown スイス：金融政策発表 -

Time Unknown 日本：経済財政諮問会議 日本：与党税制大綱決定

日本：１３年度補正予算、１４年度予算の基本方針閣議決定 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：１１月財政収支（財務省） - 0500 ニュージーランド：政策金利発表 - 現地発表は１２日 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0930 豪：１１月雇用統計（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1400 日本：アサヒグループホールディングス、スーパードライ商品戦略説明会 -

1430 日本：１１月投信概況 - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1645 仏：１１月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１０月鉱工業生産（統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１１月輸出入物価（労働省） - 2230 米：１１月小売売上高（商務省） - Friday, 13 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：１１月対中海外直接投資 （商務省） - １３日から２０日の間に発表予定 0000 米：１０月企業在庫（商務省） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２・５・７年債入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動５年入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 0850 日本：新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等 - 1330 日本：１０月鉱工業生産確報（経産省）） - 1600 独：１１月独卸売物価指数（連邦統計庁） - １３日から１７日の間に発表予定 1900 ユーロ圏：第３・四半期雇用統計 - 2230 米：１１月卸売物価指数（労働省） - Sunday, 15 December, 2013 All Day チリ大統領選決選投票 - Monday, 16 December, 2013 0850 日本：１２月調査日銀短観 - 1758 ユーロ圏：１２月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１２月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：１２月総合ＰＭＩ速報値 - 1900 ユーロ圏：１０月ユーロ圏貿易収支（統計局） - 2230 米：第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） - 2300 米：１０月対米証券投資（財務省） - 2315 米：１１月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Tuesday, 17 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown トルコ：中銀理事会 - Time Unknown 米連邦公開市場委員会（１８日まで） - Time Unknown スペイン：国債入札 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本 日銀短観詳細 - 日銀短観詳細 想定為替レート 0930 豪：中銀理事会議事録 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1830 英：１１月生産者物価指数（国立統計局） - 1830 英：１１月消費者物価指数（国立統計局） - 1900 独：１２月独景気期待指数（ＺＥＷ） - 1900 ユーロ圏：１１月消費者物価指数改定値（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：１１月消費者物価指数（労働省） - 2230 米・第３・四半期経常収支（米商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 18 December, 2013 Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown インド：中銀金融政策会合 - 0000 米：１２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省２年債入札 - 0850 日本：１１月貿易統計（財務省） - 0850 日本 日銀短観ＣＰ発行環境 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 中国：１１月中国新築住宅価格 - 1030 日本：２年利付国債（１月債)の発行予定額等 - 1200 第４・四半期トムソン・ロイター／ＩＮＳＥＡＤアジア景況指数 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1800 独：１２月独ＩＦＯ業況指数 - 1830 英：８─１０月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米：１１月住宅着工許可件数 - 2230 米：９・１０・１１月住宅着工件数 - Thursday, 19 December, 2013 Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day ＥＵ首脳会議（２０日まで） - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0300 米：財務省５年債入札 - 0400 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0430 バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 - 0645 ニュージーランド：第３・四半期ＧＤＰ - 現地時間では１９日 0850 日本 ７─９月資金循環統計速報（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1130 日本：１１月粗鋼生産速報（鉄連） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1300 日本：鉄連会長会見 - 1400 日本：10月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 日本：足利ホールディングス 上場について記者会見 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1800 ユーロ圏：１０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 1830 英：１１月小売売上高（国立統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 20 December, 2013 Time Unknown 日本：１１月外国投信概況 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本 日銀金融政策決定会合・２日目 - 日銀金融政策決定会合 All Day ＥＵ首脳会議（最終日） - 0000 米：１１月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0000 米：１１月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0000 米：１２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0300 米：財務省７年債入札 - 0300 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 - 1230 日本：１２月国際投資戦略調査 - 1500 日本：ニトリホールディングス ３―１１月期決算 - 1600 独：１１月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1600 独：１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1830 英：第３・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） - 1830 英：第３・四半期経常収支（国立統計局） - 2230 米：第３・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） - Monday, 23 December, 2013 2230 米：１１月個人所得・消費支出（商務省） - 2230 米：１１月シカゴ連銀全米活動指数 - 2355 米：１２月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Tuesday, 24 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 米：クリスマスイブ - 半日取引 All Day 英：クリスマスイブ - 半日取引 All Day 独仏：クリスマスイブ - 半日取引 All Day ブラジル：クリスマスイブ - 休場 All Day 香港：クリスマスイブ - 半日取引 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1645 仏：１１月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1645 仏：第３・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：１１月耐久財受注（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：１０月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - Wednesday, 25 December, 2013 All Day 米：クリスマス - 休場 All Day 英：クリスマス - 休場 All Day 独仏：クリスマス - 休場 All Day 豪：クリスマス - 休場 All Day シンガポール：クリスマス - 休場 All Day ブラジル：クリスマス - 休場 All Day インド：クリスマス - 休場 All Day 韓国：クリスマス - 休場 All Day 香港：クリスマス - 休場 0000 米：１１月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 1300 日本 黒田日銀総裁講演 経団連 - 1330 日本：１４年１─３月期鋼材需要見通し（経産省） - Thursday, 26 December, 2013 All Day 独仏：ボクシングデー - 休場 All Day 英：ボクシングデー - 休場 All Day 豪：ボクシングデー - 休場 All Day 香港：ボクシングデー - 休場 1400 日本：１１月住宅着工戸数（国交省） - 1600 日本：高島屋 ３─１１月期決算 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 27 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 中国：１─１１月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - Time Unknown 中国：１─１１月鉱工業部門企業利益（国家統計局） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0830 日本：１１月完全失業率 - 0830 日本：１１月有効求人倍率 - 0830 日本：１１月全世帯消費支出 - 0850 日本：１１月商業販売統計経産省） - 0850 日本：１１月鉱工業生産速報（経産省）） - 1030 日本：１１月毎月勤労統計（厚労省） - 1600 独：１１月輸入物価（連邦統計庁） - ２７日から３０日の間に発表予定 Monday, 30 December, 2013 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中長期債 All Day タイ：特別休日 - 休場 Tuesday, 31 December, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 英：大晦日 - 半日取引 All Day 独仏：大晦日 - 半日取引 All Day ブラジル：大晦日 - 休場 All Day 韓国：大晦日 - 休場 All Day 香港：大晦日 - 半日取引 All Day ロシア：大晦日 - 休場 All Day タイ：大晦日 - 休場 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 01 January, 2014 All Day 日本：元旦 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1000 中国：１２月ＰＭＩ（国家統計局） - Thursday, 02 January, 2014 1758 ユーロ圏：１２月製造業ＰＭＩ改定値 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 03 January, 2014 Time Unknown 米：１２月自動車販売台数 - 0000 米：１１月建設支出（商務省） - 0000 米：１２月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1800 ユーロ圏：１１月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1900 ユーロ圏：１２月消費者物価指数速報値（統計局） - Saturday, 04 January, 2014 0015 米：スタインＦＲＢ理事がシャドーバンキング討論会の司会（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） - 0015 米：フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁が討論会に参加（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） - 0430 米：バーナンキＦＲＢ議長が「Chairman Bernanke Presentation」に参加（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） -

1500 日本：１２月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） - Sunday, 05 January, 2014 0015 米：プロッサー総裁、コチャラコタ総裁、ダドリー総裁、ローゼングレン総裁が討論会に参加（米ペンシルベニア州・フィラデルフィア） - Tuesday, 07 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 08 January, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 09 January, 2014 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 10 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Tuesday, 14 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 15 January, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1500 日本：１２月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 16 January, 2014 0850 日本：１１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 17 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0850 日本：８月経常収支（財務省） - Tuesday, 21 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 22 January, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1400 日本：１１月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 23 January, 2014 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 24 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - Tuesday, 28 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米連邦公開市場委員会（２９日まで） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 29 January, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 30 January, 2014 0400 米連邦公開市場委員会（声明発表） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0830 日本：１２月完全失業率 - 0830 日本：１２月有効求人倍率 - 0830 日本：１２月全世帯消費支出 - 1230 日本：１月国際投資戦略調査 -