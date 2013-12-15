再送-指標予測＝12月短観、大企業製造業ＤＩは＋15で3ポイント改善　先行きは駆け込み需要の強さ占う

(この記事は１１日に配信しました) ［東京 １１日 ロイター］ - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 １２月日銀短観（１２月１６日発表）の大企業製造業足元ＤＩの予測中央値はプラス１５ となった。９月短観（プラス１２）から３ポイント上昇し、４四半期連続の改善となる見 通し。ただ改善幅は９月の８ポイントに比べて小幅になる見通し。円安が再び進行してお り、輸出産業にはプラス要因でも素材産業の収益を圧迫していることが足かせとなりそう だ。 大企業非製造業はプラス１６となり、２ポイント改善する見通し。個人消費が引き続 き好調なことや、強い住宅・建設需要などを反映すると見られる。 消費増税前の駆け込み需要が期待されるため、先行き３月にかけても製造業・非製造 業ともに改善の見通し。特に非製造業では中小企業でバブル期以来のプラス浮上が予想さ れている。 ２０１３年度の設備投資計画（大企業全産業）は前回のプラス５．１％からプラス５ ．５％にややや方修正される見通し。 「今回の注目点は、消費税率の引き上げに伴い、駆け込み需要発生を前に企業がどの 程度業況改善を強くみているか」（第一生命経済研究所）として、国内製品需給判断ＤＩ の改善に注目している調査機関がある。また、「企業のインフレ期待を示唆する数少ない 指標として非製造業の販売価格判断を注目している」（ＳＭＢＣ日興証券）といった声も ある。９月短観では大企業非製造業の販売価格判断は上昇超過に転じている。 予測調査結果の詳細は以下のとおり。 （数値はＤＩ、設備投資は前年度比％） 大企業製造業 大企業製造業 大企業非製造 大企業非製造 大企業全産 12月 見通し 業 12月 業 見通し 業設備投資 計画 中央値 15 17 16 19 5.5 最大値 17 20 19 23 6.4 最小値 13 14 15 17 4.1 9月短観 12 11 14 14 5.1 Barclays Securities Japan (BRI) 13 14 15 18 6.0 BNP Paribas (BP9) 16 19 17 21 5.2 CA-CIB (IN1) 14 16 16 19 5.0 Citi (CT0) 17 16 16 17 5.8 Dai-ichi Life Research (DI2) 16 17 17 19 4.1 Daiwa Institute of Research (DA1) 14 15 15 18 5.7 Daiwa SB Investments (DA2) 14 14 17 17 6.2 ITOCHU Economic Research Institute 14 16 16 18 4.7 Japan Research Institute (JR1) 15 17 19 23 5.9 JPMorgan Chase (JM1) 15 17 18 21 5.5 Meiji Yasuda Life Insurance (MY1) 14 17 15 19 5.3 Mitsubishi Research Institute (Y31) 14 17 16 20 5.4 Mizuho Sec. (FJ1) 17 19 18 20 6.0 Monex (MO1) 14 16 17 19 5.6 Morgan Stanley MUFG Securities 13 17 15 21 4.4 NLI Research (NL2) 14 16 15 19 5.7 Nomura (NB1) 17 19 16 21 6.4 Norinchukin Research (NR1) 15 14 16 18 4.8 RBS (RB1) 17 20 17 18 5.3 Shinkin Central Bank Research (SC2) 15 17 15 18 5.6 SMBC Nikko Sec. (SN4) 15 17 16 18 5.0 Sumitomo Mitsui Asset Management 16 20 18 21 5.5 中小企業製造 中小企業製造 中小企業非製 中小企業非製 中小企業全 業 12月 業 見通し 造業 12月 造業 見通し 産業設備投 資計画 中央値 -7 -5 1 2 4.7 最大値 -4 0 3 5 6.8 最小値 -8 -7 0 -1 2.3 9月短観 -9 -5 -1 -2 -0.7 (中川泉 編集：佐々木美和)