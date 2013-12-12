〔情報ＢＯＸ〕消費税対策に投入する国費5兆4956億円の概要

［東京 １２日 ロイター］ - ◎好循環実現のための経済対策（１２月５日に閣議決定）の実行に伴う財政支出（５ 兆４９５６億円） １．競争力強化策（１兆４１８４億円） ・競争力強化のための投資促進・イノベーション創出等（４２４５億円） ・科学技術イノベーション、技術開発の推進（８９０億円） ・オリンピック東京大会を契機としたインフラ整備等（１０１１億円） ・地域、農林産業、中小企業等の活力発揮（８０３７億円） ２．女性・若者・高齢者・障害者向け施策（３００５億円） ・女性の活躍促進、子育て支援・少子化対策（１６８５億円） ・若者の活躍促進、雇用対策（８２２億円） ・高齢者・障害者への支援（４９８億円） ３．復興、防災・安全対策の加速（３兆１２７４億円） ・東日本大震災の被災地の復旧・復興（１兆９３０８億円、復興特別法人税１年前倒 し廃止に伴う補てん８０００億円を含む） ・国土強靭化、防災・減災の加速、原子力防災対策等（１兆９４６億円） ・安全・安心な社会の実現（１０２１億円） ４．低所得者への影響緩和、駆け込み需要と反動減の緩和（６４９３億円） ・一般の住宅取得にかかる給付措置（すまい給付金）（１６００億円） ・簡素な給付措置（臨時福祉給付金）（３４２０億円） ・子育て世帯に対する臨時特例給付措置（１４７３億円） ◎地方交付税交付金の増（１兆１６０８億円）、国際分担金等の追加財政需要（３６ ３６億円） ◎財源は税収、税外収入、前年度剰余金等で確保。新規国債の増発は行わない。