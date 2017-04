来年のシンガポールＧＤＰ伸び率、3.9％に拡大の予想＝ＭＡＳ調査

[シンガポール 11日 ロイター] - シンガポール金融管理局 (MAS)の調査によると、来年の同国国内総生産(GDP)伸び率は 、輸出回復を背景に3.9%に拡大するとの予想平均が出ている。これ は、政府目標である2─4%の上限付近となる。今年は3.8%の見通 し。 MASが21人のエコノミストに実施した調査では、来年の非石油 部門地場輸出は前年比5.4%増で、今年予想されている3.9%の減 少から増加に転じるとみられている。 Summary of forecasts: 2013 2014 GDP 3.8 3.9 - manufacturing 1.4 4.5 - financial services 10.7 5.5 - construction 5.6 5.0 - wholesale and retail trade 5.3 4.4 Non-oil domestic exports -3.9 5.4 CPI-All items 2.4 2.8 MAS core inflation 1.7 2.3 exchange rate (end of period, 1.25 1.26 SGD per USD)