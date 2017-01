中国の大学が教授を解雇、国家主席批判記事を撤回せず

[上海 11日 ロイター] - 上海にある華東政法大学の法学部教授だったZhang Xuezhong氏(36)が、習近平国家主席を批判する記事を撤回しなかったため、9日に解雇された。本人が11日、明らかにした。

海外大学が巨大な教育市場を目当てに、中国で大学との提携やキャンパス新設を急ぐなか、中国政府の厳しい管理下で学問の自由が守られるのかどうか疑問が生じている。

今年3月に発足した習体制は政治改革論により寛容になると期待されていたが、今回の解雇で中国共産党が反体制派への態度を硬化させていることがあらためて示された。10月には北京大学の改革派経済学者である夏業良教授がブログで中国の民主化と法による支配を訴えたことで解雇されている。

Zhang氏は6月に発表した記事「The Origin and the Perils of the Anti-constitutionalism Campaign of 2013」で習国家主席を憲法や報道の自由、および司法に反すると批判。別の電子書籍「New Common Sense」では共産党の一党支配は違法との持論を展開した。Zhang氏によると、大学側は同氏に記事を撤回させようと何度も試みたという。同氏は8月に停職扱いとなった。

Zhang氏が11日ロイターに明らかにしたところでは、同氏は先月、法学部と人事部の担当者から不正行為を認めるかと尋ねられ、「何も悪いことはしていないため、認めるべき事はないと答えた」という。その後、今月9日に法学部長から、大学当局はZhang氏が法学部教授を続けるのは不適当と判断したとして解雇が伝えられた。

大学当局からのコメントは得られていない。