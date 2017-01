〔表〕11月の中国マネーサプライ・銀行融資・預金の内訳

[北京 11日 ロイター] - 中国人民銀行(中央銀行)が発表したマネーサプライ、銀行融資、預 金の内訳は以下の通り。 マネーサプライ伸び率(前年比、%) Nov Oct Sep Aug Jul June May Apr Mar Feb Jan Dec Nov M2 14.2 14.3 14.2 14.7 14.5 14.0 15.8 16.1 15.7 15.2 15.9 13.8 13.9 M1 9.4 8.9 8.9 9.9 9.7 9.1 11.3 11.9 11.9 9.5 15.3 6.5 5.5 M0 7.7 8.0 5.7 9.3 9.5 9.9 10.8 10.8 12.4 17.2 4.4 7.7 10.7 融資総額(金額は兆元、増加率は前年比%) Nov Oct Sep Aug Jul June May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Level 76.1 75.5 75.0 74.1 73.5 72.9 72.0 71.3 70.5 69.3 68.6 67.3 66.7 Change 14.2 14.3 14.6 14.6 15.0 15.1 15.6 16.1 16.0 16.1 16.4 15.6 16.1 人民元建て融資(金額は兆元、増加率は前年比%) Nov Oct Sep Aug Jul June May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Level 71.4 70.8 70.3 69.5 68.8 68.1 67.2 66.6 65.8 64.7 64.1 63.0 62.5 Change 14.2 14.2 14.3 14.1 14.3 14.2 14.5 14.9 14.9 15.0 15.4 15.0 15.7 人民元建て新規融資(金額は10億元) Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Level 624.6 506.1 787.0 711.3 699.9 860.5 667.4 792.9 1,060 620 1,070 外貨建て融資(金額は10億ドル、増加率は前年比%) Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Level 768.6 766.6 765.7 751.3 757.1 775.8 773.7 767.9 754.3 730.3 712.0 Change 16.5 19.2 22.9 26.2 29.8 33.2 36.7 36.9 34.8 34.1 32.8 外貨建て新規融資(金額は10億ドル) Nov Oct Jan-Sep Aug Jul June May Apr Jan-Mar Feb Jan Dec Level 2.0 0.9 82.3 -5.8 -18.7 -44.7 5.8 13.6 70.9 18.3 28.5 23.6 預金総額(金額は兆元、増加率は前年比%) Nov Oct Sep Aug Jul June May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Level 106 105.4 105.9 104.1 103.3 103.6 102.0 100.6 100.7 96.3 95.5 94.3 92.8 Change 14.2 14.2 14.3 14.5 14.2 14.1 16.2 16.3 16.0 15.1 16.5 14.1 14.3 人民元建て預金(金額は兆元、増加率は前年比%) Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Level 103.2 102.7 103.1 101.5 100.7 100.9 99.3 97.8 98.0 93.7 92.9 91.7 90.2 Change 14.5 14.5 14.6 14.9 14.6 14.3 16.2 16.2 15.6 14.6 16.0 13.3 13.4 人民元建て新規預金(金額は10億元) Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Level 547.2 -402.7 1,630 805.2 -257.3 1,600.0 1,480.0 -100.1 4,220 773.7 外貨建て預金(金額は10億ドル、増加率は前年比%) Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Level 449.1 446.1 448.7 434.5 425 441.5 440.8 443.1 441.6 417.9 410.3 406.5 Change 8.0 6.8 8.4 4.7 3.1 9.0 16.7 21.6 29.2 31.9 41.6 47.8 外貨建て新規預金(金額は10億ドル) Nov Oct Jan-Sep Aug Jul June May Apr Jan-Mar Feb Jan Dec Nov Level 3.0 -2.6 38.5 10.0 -16.5 -7.3 -2.3 1.6 31.4 7.6 0.1 -9.2 -1.9 銀行間貸出金利(%) Nov Oct Sep Aug Jul June May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Level 4.12 3.83 3.47 3.44 3.54 6.58 2.92 2.5 2.47 2.77 2.27 2.61 2.57 2.87