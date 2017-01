UPDATE 2-米金融・債券市場＝下落、30年債入札控え売り

(内容を追加しました) [ニューヨーク 11日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*20.50=3.8839% 前営業日終盤 98*15.50=3.8355% 10年債 米東部時間17時05分 99*03.50=2.8535% 前営業日終盤 99*18.00=2.8006% 5年債 米東部時間17時05分 98*26.00=1.4990% 前営業日終盤 99*01.25=1.4511% 2年債 米東部時間17時05分 99*28.25=0.3098% 前営業日終盤 99*28.75=0.3018% 11日の米金融・債券市場では国債価格が下落。翌日の30年債(リオープン)入札 を前に、価格押し下げを狙った売りが出た。 この日実施された10年債(リオープン)入札は需要がやや軟調となった。これにつ いて一部では、米議会超党派委員会による前日の予算合意が米経済を下支えし、予想され る金融緩和縮小の影響を相殺する可能性があるとの指摘が聞かれた。 米株安や連邦準備理事会(FRB)による債券買い入れは国債価格の下げを若干和ら げた。議会超党派委の予算合意には反応薄だった。 終盤の取引で指標10年債 は11/32安、利回りは2.85%に上昇 。 30年債 は22/32安、利回りは3.88%に上昇した。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は、市場ではFRBの緩和縮小がなお「大きな問題だ」とし、「来週の連邦公開市場委員 会(FOMC)で縮小に踏み切るとは思わないが、間違いなく影響を及ぼしている」と語 った。 USバンク・ウェルス・マネジメントの債券リサーチ部門責任者ジェニファー・ベイ ル氏は、12月ではなく1月の縮小を予想。「労働市場には一定の強さが見られ、モーゲ ージ金利の上昇が住宅市場の不安定化につながっていないことを示す兆候も見られるが、 緩やかな住宅市場回復がなお続いていることを示す材料がもう少し必要だ」と話した。 議会超党派委の予算合意について市場関係者は、議会が合意を承認すれば、予算協議 の難航を理由の一つとして資産買い入れ縮小を見送ってきたFRBにとって、来年初めに 縮小に踏み切りやすくなる可能性があると指摘した。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジャナディ・ゴールドバーグ氏は議会 が予算案を承認されるとの見方を示したうえで、「そうなれば、FRBが1月に資産買い 入れ縮小に着手するうえでの主要な障害が取り除かれる」と述べた。 Tボンド先物12月限 は24/32安の130―31/32。 Tノート先物12月限 は11.50/32安の125─26/32。 Tボンド先物3月限 は24/32安の129―16/32。 Tノート先物3月限 は11.50/32安の124─16.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.75 (-2.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -9.25 (-0.25)