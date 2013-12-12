〔表〕きょうの投信設定（13日）＝4本

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［東京 １３日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 ニッセイ短期トルコ債券ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：３０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：内藤証券 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ＤＩＡＭアセットマネジメント、みずほ銀行 ニッセイ短期ブラジル債券ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：３０００万円 設定額：── 販売会社：内藤証券 みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ銀行
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