中国・香港株式市場・大引け＝中国続落、金融株が安い

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［香港 １２日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2202.796 1.370安 758.3億元（上海Ａ株） 高値 2214.548 安値 2194.901 前場終値 2201.840 2.326安 398.0億元（上海Ａ株） 寄り付き 2199.317 4.849安 前営業日終値 2204.166 33.326安 941.6億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23216.08 122.16安 397.1億香港ドル 寄り付き 23265.13 73.11安 前営業日終値 23338.24 405.95安 737.9億香港ドル 中国株式市場は続落。約２週間ぶりの安値をつけた。薬品株や情報技術（ＩＴ）株が 買われたが、金融株・鉱山株が売られた。 上海総合指数 は１．３７０ポイント（０．０６％）安の２２０２．７９６。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は２．７４８ポイント （０．１１％）安の２４１０．０１５。終値ベースで１１月２６日以来の安値となった。 上海市場の売買代金は１１月１４日以来の低水準。来年の経済目標と改革の優先課題 を決める中央経済工作会議の結果を待つ展開となった。
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