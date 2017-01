UPDATE 1-米金融・債券市場＝下落、予想上回る小売り統計で

(内容を追加しレート表を更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*14.00=3.8956% 前営業日終盤 97*20.50=3.8839% 10年債 米東部時間17時05分 98*28.00=2.8810% 前営業日終盤 99*03.50=2.8535% 5年債 米東部時間17時05分 98*20.25=1.5371% 前営業日終盤 98*26.00=1.4990% 2年債 米東部時間17時05分 99*27.25=0.3258% 前営業日終盤 99*28.25=0.3098% 12日の米金融・債券市場では国債価格が下落。小売り統計が予想を上回ったことか ら、第4・四半期の国内総生産(GDP)が一部の予想ほど軟調にならないとの見方が広 がった。 商務省が発表した11月の小売売上高は前月比で0.7%増加し、伸びは市場予想の 0.6%増を上回るとともに5カ月ぶりの大きさとなった。これを受け、30年債(リオ ープン)入札前の売りの流れが強まった。 ゴールドマン・サックスのエコノミストは、11月の小売売上高が強い内容となった ことを受け、第4・四半期のGDP予測を0.4%ポイント引き上げ1.9%とした。 小売り統計を受け、米連邦準備理事会(FRB)が来週の連邦公開市場委員会(FO MC)で資産買い入れ縮小を決定するかどうかをめぐる議論も活発化した。 米国三菱UFJ証券(ニューヨーク)の米国債取引部門エグゼクティブディレクター 、トーマス・ロス氏は、来年初めの緩和縮小という見方に疑問符がついたとし、利上げが 予想より早まる可能性も出てくるとの見方を示した。 また、米国INGインベストメント・マネジメントのエコノミスト、タンウィール・ アクラム氏は「FRBがどのように緩和縮小に着手するかはかなり微妙な判断になるだろ う。まだ固まっておらず、話し合い次第だ」と語った。 終盤の取引で指標10年債 は8/32安。利回りは2.89%と、最近 の取引レンジの上限付近に上昇した。 30年債 は7/32安、利回りは3.90%に上昇した。 米財務省が実施した130億ドル規模の30年債入札への需要は平均的な水準だった 。財務省は来週も320億ドルの2年債、350億ドルの5年債、290億ドルの7年債 および160億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS)入札を予定している。 FRBはこの日、2019年から2020年に償還を迎える国債37億3000万ド ルを買い入れた。 Tボンド先物12月限 は7/32安の130―24/32。 Tノート先物12月限 は8/32安の125─18/32。 Tボンド先物3月限 は7/32安の129―9/32。 Tノート先物3月限 は8.50/32安の124─8/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 8.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 6.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -9.50 ( unch)