〔表〕きょうの投信設定（16日）＝8本

［東京 １６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 フィデリティ・環太平洋株式ファンド＜愛称：環太くん＞ フィデリティ投信 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、りそな銀行 ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド（為替ヘッジなし） ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：水戸証券、安藤証券、岩井コスモ証券、エース証券 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド リクソー投信 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：東京スター銀行、楽天証券、フィリップ証券、ソシエテ・ジェネラル証券 米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし） ＜愛称：ＵＳアイ 為替ヘッジなし） 米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり） ＜愛称：ＵＳアイ 為替ヘッジあり） 新光投信 設定上限額：各１０００億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：中国銀行 ダイワ高格付３通貨債券ファンド（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（年１回決算型）＜愛称：花こよみ年１＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行