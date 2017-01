〔情報ＢＯＸ〕アジア太平洋Ｍ＆Ａリーグテーブル、13年首位はＭスタンレー

[香港 13日 ロイター] - トムソン・ロイターのデータによると、2013年 のアジア太平洋地域の合併・買収(M&A)総額は速報ベースで前年比3.3%減の51 00億ドルと、3年連続で減少した。 アドバイザーのリーグテーブルは以下の通り。 Advisor Deal value Fees* including net debt ($bln) (in $mln) Morgan Stanley 64.5 108.3 UBS 58.3 59.2 Goldman Sachs 47.2 87.1 J.P. Morgan 44.1 74.5 Bank of America 33.4 ---- Macquarie Group 30.3 78.1 Deutsche Bank 25.6 39.5 Citigroup 25.2 80.5 Barclays 24.3 ---- Credit Suisse 23.5 61.2 *トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングがまとめた、2013年に完 了したディールの手数料。 (INVESTMENTVIEWS)