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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２月１３日―２０日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Friday, 13 December, 2013 0700 独：１１月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -1.0 （前年比、％） N/A -2.7 1000 ユーロ圏：第３・四半期雇用統計 1330 米：１１月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.0 -0.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.2 １３─２０日の間に発表予定 Time Unknown 中国：１１月対中海外直接投資 （商務省） Monday, 16 December, 2013 0858 ユーロ圏：１２月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 51.6 0858 ユーロ圏：１２月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 51.2 0858 ユーロ圏：１２月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 51.7 1000 ユーロ圏：１０月ユーロ圏貿易収支（統計局） - （１０億ユーロ） N/A 13.1 1330 米：第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 2.2 1.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） -1.0 -0.6 1358 （速報値） 米：１２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 54.7 （11月改定） 1400 米：１０月対米証券投資（財務省） - 1415 米：１１月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.4 -0.1 （設備稼働率、％） 78.3 78.1 Tuesday, 17 December, 2013 0930 英：１１月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.2 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.6 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.7 0930 英：１１月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A -0.3 産出（前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 0.8 1000 ユーロ圏：１１月消費者物価指数改定値（統計局） - （前年比、％） N/A 0.9 （速報値） 1000 独：１２月独景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） N/A 54.6 （現況指数） N/A 28.7 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：１１月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.1 -0.1 （指数／前年比、％） N/A 1.0 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） N/A 1.7 1330 米・第３・四半期経常収支（米商務省） - （１０億ドル） N/A -98.89 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：１２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） N/A 54 Wednesday, 18 December, 201 0130 中国：１１月中国新築住宅価格 - 0900 独：１２月独ＩＦＯ業況指数 - （業況指数） N/A 109.3 （現況指数） N/A 112.2 （期待指数） N/A 106.3 0930 英：８─１０月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） N/A 7.6 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：９・１０・１１月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） N/A 89.1 （8月） 1330 米：１１月住宅着工許可件数 - （許可件数／年率、万戸） N/A 103.4 Thursday, 19 December, 2013 0900 ユーロ圏：１０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 14.0 0930 英：１１月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 1.8 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／１４までの週、１０００件） N/A 368 1500 米：１１月中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 5.10 5.12 1500 米：１１月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数） 0.6 0.2 1500 米：１２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - ] 10.0 6.5 Friday, 20 December, 2013 0700 独：１１月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -0.7 0700 独：１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - （指数） N/A 7.4 0930 英：第３・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） - （前期比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 1.5 （改定値） 0930 英：第３・四半期経常収支（国立統計局） - （１０億ポンド） N/A -13.0 1330 米：第３・四半期米ＧＤＰ確報値 （前期比年率、％） N/A 3.6 デフレーター N/A 2.0 （Ｑ3改定） 1330 米：第３・四半期米企業利益改定値 （前期比、％） N/A 2.6 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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