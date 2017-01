UPDATE 2-欧州銀のＬＴＲＯ資金返済額、2月以降で最大に　短期金利やＥＣＢへの圧力となる可能性

[フランクフルト 13日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)は13日、域内 の銀行が来週、3年物長期流動性供給オペ(LTRO)資金226億5000万ユーロ( 311億5000万ドル)を早期返済すると明らかにした。 返済額はLTRO第2弾の返済開始が可能になった今年2月以降で最大で、市場予想 の60億ユーロの約4倍に膨らんだ。年末が迫っていることに加え、来年行われるストレ ステスト(健全性審査)に向けた備えが背景にあるとみられ、今後、短期金利の上昇やE CBへの緩和要求拡大につながる可能性もある。 発表を受け、2年物の独連邦債利回り が0.246%に上昇、9月11 日以来、約3カ月ぶりの高水準となった。10年物利回り は1.85%と 、前週つけた7週間ぶり高水準付近で推移している。 ECBによると、18日にLTRO第1弾から7行が33億2000万ユーロを返済 、LTRO第2弾から9行が193億3000万ユーロを返済する。 年内はあと1回、早期返済の機会がある。来年は1月10日から早期返済の発表を再 開する。 こうしたなか、銀行システム内の過剰流動性 は現在の1630億ユーロ からさらに低下する見通しで、短期金利の上昇圧力は強まるとみられている。短期金利の 上昇はECBに政策緩和を求める理由となり得るが、市場では、ECBが早期に対応する 公算は低いと予想されている。 バークレイズの金利ストラテジスト、ローラン・フランソレ氏は「目先、ECBが何 かを行うとは考えにくい」とした上で、過剰流動性の水準については、2014年半ばま でに1000億ユーロを割り込むと想定しているが、実際の低下の度合いが焦点になると 述べた。 詳細は以下の通り。(単位は10億ユーロ) LTRO1回目 LTRO2回目 (2011年12月実施) (2012年2月実施) ECB発表日 返済額 返済額 Jan. 25, 2013 137.1591 Feb. 1, 2013 3.4840 Feb. 8, 2013 4.9925 Feb. 15, 2013 3.7900 Feb. 22, 2013 1.7440 61.092 March 1, 2013 4.1760 8.319 March 8, 2013 1.3360 2.894 March 15, 2013 0.385 6.432 March 22, 2013 1.565 0.371 March 28, 2013 3.845 3.160 April 5, 2013 4.092 3.972 April 12, 2013 6.555 4.238 April 19, 2013 8.874 2.068 April 26, 2013 1.661 0.615 May 3, 2013 0.008 0.608 May 10, 2013 1.205 5.152 May 17, 2013 1.020 0.104 May 24, 2013 6.208 1.915 May 31, 2013 2.810 0.271 June 7, 2013 2.800 0.130 June 14, 2013 3.008 0.180 June 21, 2013 5.030 0.208 June 28, 2013 2.025 0.035 July 5, 2013 0 2.095 July 12, 2013 0.513 0.702 July 19, 2013 2.182 0.200 July 26, 2013 1.064 0.451 Aug. 2, 2013 1.800 0.333 Aug. 9, 2013 0.516 0.200 Aug. 16, 2013 0.204 0.450 Aug. 23, 2013 0.100 0.205 Aug. 30, 2013 0.100 4.545 Sept. 6, 2013 3.705 2.200 Sept. 13, 2013 0.741 2.375 Sept. 20, 2013 2.650 5.260 Sept. 27, 2013 1.535 1.622 Oct. 4, 2013 4.610 3.065 Oct. 11, 2013 0.597 0.250 Oct. 18, 2013 0.105 5.094 Oct. 25, 2013 1.445 0.311 Nov. 1, 2013 5.288 5.363 Nov. 8, 2013 2.910 2.857 Nov. 15, 2013 3.155 0.431 Nov. 22, 2013 2.841 5.0815 Nov. 29, 2013 5.105 2.130 Dec. 6, 2013 3.138 3.932 Dec. 13, 2013 3.320 19.330 =============================================== Amount outstanding 215.286 372.501