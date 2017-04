米金融・債券市場＝長期債上昇、低インフレで利回り曲線フラット化

[ニューヨーク 13日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*25.50=3.8749% 前営業日終盤 97*14.00=3.8956% 10年債 米東部時間17時05分 99*00.00=2.8664% 前営業日終盤 98*28.00=2.8810% 5年債 米東部時間17時05分 98*21.50=1.5292% 前営業日終盤 98*20.25=1.5371% 2年債 米東部時間17時05分 99*27.00=0.3302% 前営業日終盤 99*27.25=0.3258% 13日の米金融・債券市場では長期債価格が上昇。卸売物価指数(PPI)統計で低 インフレ状態が示され、利回り曲線がフラット化した。 またPPI統計を受け、市場では米連邦準備理事会(FRB)が来週の連邦公開市場 委員会(FOMC)で資産買い入れ縮小を見送るとの観測が強まった。 米労働省が発表した11月のPPIは前月比0.1%低下し、3カ月連続のマイナス となった。食品・エネルギーを除くコア指数も前月比0.1%の小幅な上昇にとどまった 。 DAデービッドソンの国債取引責任者マイク・カリネーン氏は「PPIで物価上昇が ほとんど示されなかったことから、FRBは緩和縮小を見送る余地ができた」と話した。 終盤の取引で指標10年債 は2/32高、利回りは2.88%。 30年債 は10/32高。利回りは3.88%と、前日の3.90%か ら低下した。 短期債は小幅な動きとなった。前日の取引では利回りが一時節目を超え、FRBが量 的緩和終了後、いつまで事実上のゼロ金利を維持するかをめぐり不安が漂っていることが 浮き彫りになった。 2年債 利回りは0.330%と、前日終盤の0.326%から若干上昇 。前日は一時、8週間ぶり高水準となる0.342%をつけ、100日移動平均を上回っ ていた。 FRBはこの日、2038年5月から2043年2月に償還を迎える国債15億75 00万ドルを買い入れた。 来週は米財務省が320億ドルの2年債、350億ドルの5年債、290億ドルの7 年債および160億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS)入札を予定している。 Tボンド先物12月限 は12/32高の131―4/32。 Tノート先物12月限 は横ばいの125─18/32。 Tボンド先物3月限 は12/32高の129―21/32。 Tノート先物3月限 は0.50/32高の124─8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (+0.75)