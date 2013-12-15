〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １６日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月１６日―２０日の海外経済指標】 予想 前回 １６─２０日の間に発表予定 Time Unknown 中国：１１月対中海外直接投資 （商務省） Monday, 16 December, 2013 0145 中国：１２月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0858 ユーロ圏：１２月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.9 51.6 0858 ユーロ圏：１２月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.5 51.2 0858 ユーロ圏：１２月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.9 51.7 1000 ユーロ圏：１０月ユーロ圏貿易収支（統計局） - （１０億ユーロ） N/A 13.1 1330 米：１２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 4.75 -2.21 米：第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 2.8 1.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） -1.3 -0.6 （速報値） 1358 米：１２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 54.7 （11月改定） 1400 米：１０月対米証券投資（財務省） - 1415 米：１１月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.5 -0.1 （設備稼働率、％） 78.4 78.1 Tuesday, 17 December, 2013 0930 英：１１月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） 2.2 2.2 ＲＰＩ（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 2.7 2.6 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 2.7 2.7 0930 英：１１月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A -0.3 産出（前月比、％） -0.1 -0.3 （前年比、％） 0.9 0.8 1000 ユーロ圏：１１月消費者物価指数改定値（統計局） - （前年比、％） 0.9 0.9 （速報値） 1000 独：１２月独景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） 55.0 54.6 （現況指数） 30.0 28.7 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：１１月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.1 -0.1 （指数／前年比、％） 1.3 1.0 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.7 1.7 1330 米・第３・四半期経常収支（米商務省） - （１０億ドル） -100.3 -98.89 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：１２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 55 54 Wednesday, 18 December, 201 0130 中国：１１月中国新築住宅価格 - 0900 独：１２月独ＩＦＯ業況指数 - （業況指数） 109.5 109.3 （現況指数） 112.5 112.2 （期待指数） 106.5 106.3 0930 英：８─１０月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） 7.6 7.6 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1330 米：９・１０・１１月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 95.0 89.1 （8月） 1330 米：１１月住宅着工許可件数 - （許可件数／年率、万戸） 99.0 103.4 Thursday, 19 December, 2013 0900 ユーロ圏：１０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 14.0 0930 英：１１月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） 0.3 -0.7 （前年比、％） 2.3 1.8 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１２／１４までの週、１０００件） 334 368 1500 米：１１月中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 5.03 5.12 1500 米：１１月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数） 0.7 0.2 1500 米：１２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - ] 10.0 6.5 Friday, 20 December, 2013 0700 独：１月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - （指数） 7.4 7.4 0700 独：１１月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） -0.1 -0.2 （前年比、％） -0.8 -0.7 0930 英：第３・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） - （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 1.5 1.5 （改定値） 0930 英：第３・四半期経常収支（国立統計局） - （１０億ポンド） -13.85 -13.0 1330 米：第３・四半期米ＧＤＰ確報値 （前期比年率、％） 3.6 3.6 デフレーター 2.0 2.0 （Ｑ3改定） 1330 米：第３・四半期米企業利益改定値 （前期比、％） N/A 2.6 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月１６日―２０日の海外行事予定】 Monday, 16 December, 2013 Time Unknown スウェーデン：中銀金利決定会合（１７日まで） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Tuesday, 17 December, 2013 Time Unknown トルコ：中銀理事会 - Time Unknown 米連邦公開市場委員会（１８日まで） - Time Unknown スペイン：国債入札 - Time Unknown スウェーデン：中銀金利決定発表 - 0030 豪：中銀理事会議事録 - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省２年債入札 - Wednesday, 18 December, 2013 Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown インド：中銀金融政策会合 - 0300 第４・四半期トムソン・ロイター／ＩＮＳＥＡＤアジア景況指数 - 0930 英:１２月の英金融政策委員会の議事録 - 1800 米：財務省５年債入札 - 1900 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 1930 バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 - 2145 ニュージーランド：第３・四半期ＧＤＰ - 現地時間では１９日 Thursday, 19 December, 2013 Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day ＥＵ首脳会議（２０日まで） - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1800 米：財務省７年債入札 - 1800 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 - Friday, 20 December, 2013 All Day ＥＵ首脳会議（最終日） -