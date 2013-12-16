UPDATE 1-大企業製造業・業況判断ＤＩ＋16、14年3月予測＋14＝12月日銀短観

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(表を追加しました。) ［東京 １６日 ロイター］ - 日銀が発表した１２月全国企業短 期経済観測調査（短観）によると、大企業製造業・業況判断指数（ＤＩ ）はプラス１６となり、前回の９月短観から４ポイント改善した。２０ １４年３月予測はプラス１４となった。 大企業非製造業・業況判断ＤＩはプラス２０となり、前回調査から ６ポイント改善。３月予測はプラス１７となった。 中小製造業・業況判断ＤＩはプラス１となり、前回調査から１０ポ イントの改善。３月予測はマイナス１となった。 中小非製造業・業況判断ＤＩはプラス４となり、前回調査から５ポ イント改善、３月予測はプラス１となった。 ２０１３年度大企業・全産業の設備投資計画は前年度比プラス４． ６％となり、前回調査から０．５％下方修正。中小企業・全産業の設備 投資計画は前年度比プラス７．９％と、前回調査から８．６％上方修正 となった。 ２０１３年度大企業・製造業の経常利益計画は前年度比プラス３４ ．７％となり、前回調査から８．６％上方修正。中小企業・全産業は前 年度比プラス７．２％となり、前回調査から５．４％上方修正された。 ロイターの事前調査では、大企業製造業ＤＩの予測中央値は、足元 でプラス１５、３月予測はプラス１７。大企業非製造業ＤＩの予測中央 値は、足元でプラス１６、３月予測はプラス１９だった。 中小企業製造業ＤＩの予測中央値は、足元でマイナス７、３月予測 でマイナス５。中小企業非製造業ＤＩの予測中央値は、足元でプラス１ 、３月予測はプラス２だった。 日銀短観）の詳細は以下の通り。（カッコ内はロイターが集計した 民間調査機関予測の中央値） 業況判断DI（「良い」─「悪い」・％ポイント） 12月調査 3月予測 9月調査 ------------------------------------------------------- 製造業 大企業 +16 (+15) +14 (+17) +12 中堅企業 +6 +3 0 中小企業 +1 ( -7) -1 ( -5) -9 非製造業 大企業 +20 (+16) +17 (+19) +14 中堅企業 +11 +10 +8 中小企業 +4 ( +1) +1 ( +2) -1 ------------------------------------------------------- 設備投資額（含む土地投資額、前年度比・％） 2013/14 12月調査 全産業 +4.5 大企業 +4.6 製造業 +4.9 非製造業 +4.4 中堅企業 +0.8 製造業 +1.3 非製造業 +0.6 中小企業 +7.9 製造業 +11.7 非製造業 +6.0 経常利益（前年度比・％） 2013/14 12月調査 全産業 +17.3 大企業 +23.4 製造業 +34.7 非製造業 +14.9 中堅企業 +5.9 製造業 +15.8 非製造業 +1.4 中小企業 +7.2 製造業 +10.5 非製造業 +6.0 資金繰り判断ＤＩ（全産業、「楽である」─「苦しい」・％ポイント ） 12月調査 9月調査 ------------------------------------------------------- 全産業 +8 +7 大企業 +17 +17 中堅企業 +15 +14 中小企業 +1 -2 ------------------------------------------------------- 金融機関の貸出態度判断ＤＩ（全産業、「緩い」─「厳しい」・％ポイ ント） 12月調査 9月調査 ------------------------------------------------------- 全産業 +13 +12 大企業 +20 +19 中堅企業 +18 +17 中小企業 +8 +7 ------------------------------------------------------- 雇用人員判断ＤＩ（「過剰」─「不足」・％ポイント） 12月調査 9月調査 ------------------------------------------------------- 全産業 -10 -5 大企業 -3 -1 製造業 +3 +4 非製造業 -11 -7 中小企業 -12 -7 製造業 0 +6 非製造業 -19 -13 ------------------------------------------------------- 生産・営業用設備判断ＤＩ（「過剰」─「不足」・％ポイント） 12月調査 9月調査 ------------------------------------------------------- 全産業 +2 +3 大企業 +4 +4 製造業 +8 +9 非製造業 -2 -2 中小企業 0 +3 製造業 +7 +11 非製造業 -4 -1 ------------------------------------------------------- ＊日銀の発表資料は以下のＵＲＬでご覧になれます。 here
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